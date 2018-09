La última novia de Ben Affleck se pronuncia sobre el ingreso en rehabilitación del actor

Justo unos días antes del último ingreso de Ben Affleck en rehabilitación, que marca su tercera estancia en un centro de esas características y la segunda en menos de un año, el actor había sido fotografiado en compañía de una joven de 22 años llamada Shauna Sexton y conocida por su trabajo como modelo de Playboy, lo que vino a confirmar indirectamente su rumoreada ruptura con la que había sido su última pareja formal: la productora Lindsay Shookus.

Por el momento se desconoce en qué estado se encuentra la especial amistad que parecía haber florecido entre Shauna y la estrella de Hollywood ahora que él deberá pasar previsiblemente una larga temporada alejado de la vida pública.

En su cuenta de Instagram, ella había seguido manteniendo una actividad regular y sin hacer referencia a tan delicado asunto hasta ahora, cuando varios usuarios de la plataforma no han dudado en culparla de la recaída del intérprete.El detonante de esas críticas fue una imagen en la que la maniquí aparecía bebiendo una copa de vino y que supuso la 'excusa' perfecta para que se iniciara un encendido debate en la sección de comentarios de la publicación acerca de si Shauna había ejercido o no una mala influencia sobre el también director.

"Me resulta muy extraño que, de alguna forma, puedas atribuir la responsabilidad de una mala decisión tomada por alguien a cualquiera que no sea esa misma persona. Y que quede claro, jamás bebí con él o cerca suyo", se ha defendido ella en respuesta a esos mensajes hirientes. De manera casi inevitable, las redes sociales no tardaron en sacar a relucir los antiguos encontronazos de Shauna con la justicia relacionados con el consumo de alcohol, aunque ella no ha tardado en salir al paso para ofrecer su versión de los hechos y defenderse alegando que se trataron de errores de juventud.

"¡Me encanta salir de fiesta y beber! Eso está claro. A la mayoría de veinteañeros también les gusta. Y sí, tenéis razón. Me arrestaron cuando tenía 17 años por usar un carnet de identidad falso y por beber siendo menor en un bar de Virginia Beach. Se trató de un error tonto por mi parte y del que me avergüenzo, a pesar de que la mayoría de personas también han usado alguna vez un carnet falso y han bebido sin tener la edad necesaria para hacerlo. Para cuando llegó el fin de semana de mi 21 cumpleaños, se me había olvidado ya todo aquello y acabé una vez más siendo arrestada por ebriedad pública mientras intentaba encontrar cómo llegar a casa después de quedarme sola en un bar, de nuevo en Virginia Beach.

¿Son esos errores lo único que me define? No, son pequeñas mi**das de las que he aprendido. ¿Significan que soy humana? Sí".Por otra parte, la joven ha querido dejar claro que siente un inmenso respeto hacia todo el que esté tratando de superar sus adicciones y jamás se le ocurriría hacer aún más duro su proceso de recuperación con un comportamiento inadecuado. Sin embargo, Shauna también ha señalado que Ben Affleck es el único responsable de sus acciones y de su actual situación."Dicho esto, Ben es un hombre adulto. Toma sus propias decisiones. Culpar a una chica de 22 años por el tercer ingreso de alguien en rehabilitación resulta ridículo. Él es humano, yo también. Y tú también. Todos vamos a meter la pata alguna vez, lo importante es aprender de ello. No nos apresuremos a tirar piedras a otros", ha concluido.