La madre de Beyoncé y Solange decidió llevarlas a terapia para solventar su rivalidad

Aunque llevan años presumiendo abiertamente de la estrecha relación que les une y es evidente que entre ellas existe una complicidad muy especial, lo cierto es que las hermanas Beyoncé y Solange Knowles vivieron numerosos momentos de rivalidad durante su infancia algo por otro lado comprensible en las dinámicas fraternales y ello obligó a su madre Tina a llevarlas a ambas a terapia para que se sintieran igualmente queridas y valoradas por sus progenitores.

Ha sido la propia matriarca de los Knowles la que ha querido hacer público este delicado episodio de la historia familiar en una entrevista al programa 'Architects of Change' presentado por Maria Shriver, exmujer de Arnold Schwarzenegger, donde también ha revelado que siempre trató de inculcar a Beyoncé la responsabilidad de cuidar de su hermana pequeña, mucho más sensible y vulnerable que ella.

"Fue muy duro, porque cuando tenía cinco años, Beyoncé ya era como una especie de estrella en la ciudad, así que decidí llevarlas a las dos a terapia para que Beyoncé aprendiera a ser algo más empática y comprensiva con Solange. Y es que al principio Beyoncé no podía soportarla ni un minuto", ha contado Tina en el espacio televisivo para, a continuación, atribuir semejante maniobra a las propias experiencias que ella tuvo que atravesar de pequeña.

"Yo solía sentir que mi madre quería más a mi hermano que a mí, que le tenía más afecto. Fue muy duro para mí porque yo también era una niña muy sensible. Así que opté por dedicar todo un día de la semana exclusivamente a Solange, no iba a trabajar y me quedaba con ella. Es que era mucho más pequeña que su hermana mayor", ha añadido sobre los cinco años de diferencia que separan a las hermanas: todo un mundo en las primeras etapas de la vida.

Pese a que la mayor de las Knowles no recibió con agrado las tareas adicionales que su madre le imponía para que Solange no se sintiera desplazada como ser más amable y paciente con ella, o incluso invitarla a salir de paseo junto a su grupo de amigas finalmente Tina cumplió su objetivo y, como ha quedado patente en innumerables ocasiones, a día de hoy Beyoncé y Solange son inseparables.

"Beyoncé estaba todo el día irritada por culpa de su hermana, pero la verdad es que al final todo funcionó bien y empezó a ser más cariñosa y protectora con Solange, y a lidiar mejor con todo lo que implicaba su papel de hermana mayor", ha señalado.