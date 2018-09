Bill Murray defiende a Dustin Hoffman tras acusaciones de acoso sexual contra él

El actor Bill Murray no ha querido desaprovechar la oportunidad de defender la honorabilidad de su buen amigo Dustin Hoffman, con quien coprotagonizó la aclamada 'Tootsie' (1982), después de que el buen nombre del segundo se haya visto claramente cuestionado a raíz de las acusaciones que, en medio del frenesí de revelaciones sobre los escándalos de índole sexual que han sacudido la meca del cine, vertió contra él una antigua becaria de su película 'Muerte de un viajante' (1985), alegando que el artista le había acosado e incluso tocado de forma inapropiada.

"Dustin Hoffman es un gran hombre. Está un poco loco y siempre le ha gustado coquetear, toda su vida lo ha hecho. Pero eso no significa que no sea un hombre bueno y dulce", ha declarado Murray, de 68 años, en un coloquio moderado por el agente Michael Ovitz en el marco de las charlas '92nd Street Y' que se celebran con frecuencia en Nueva York.

No obstante, y a diferencia de otras poderosas figuras de la industria que han negado rotundamente -al menos en un principio- los indignantes comportamientos que se les han imputado, Dustin Hoffman (82) no dudó en emitir un comunicado tan pronto como el caso salió a la luz para disculparse públicamente con Anna Graham Hunter, la citada trabajadora en prácticas, por haberla puesto en una situación "incómoda" y haber desplegado con ella una conducta que, por lo general, no le representa.

"Siento un respeto profundo por las mujeres y me siento fatal por haber hecho cualquier cosa que haya podido dejarla en una posición incómoda. De verdad que lo siento, porque es algo que no refleja en absoluto el tipo de hombre que soy", aseguraba el astro de Hollywood en la citada nota de prensa.

Cierto es también que, desde entonces, el veterano intérprete no ha llegado a entrar en detalles a la hora de explicarse sobre las actitudes y prácticas degradantes que habría exhibido ante la mujer que le tacha de acosador, la misma que aseguraba en un relato publicado por The Hollywood Reporter que Hoffman llegó a agarrarle "las "nalgas con descaro" y a pedirle constantemente que le "masajeara los pies", además de invitarla a su camerino fuera de horas de trabajo.