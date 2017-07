Billie Lourd y Taylor Lautner habrían puesto fin a su romance

Tras ocho meses juntos, la hija de la malograda Carrie Fisher, la también actriz Billie Lourd, y el actor Taylor Lautner habrían decidido romper su noviazgo y seguir caminos separados. Los dos actores se conocieron durante la grabación de la serie de Ryan Murphy 'Scream Queens', y desde entonces habían sido inseparables, especialmente desde que esta sufrió la trágica pérdida en el espacio de un día de su madre y de su abuela Debbie Reynolds el pasado diciembre.

De hecho, la intérprete de 24 años estaría decidida a refugiarse en su trabajo, y no en el amor, después del descanso que se ha venido tomando los últimos seis meses para recomponerse de semejante golpe emocional.

"Ya no están juntos pero siguen siendo amigos. Está muy centrada en su trabajo ahora mismo y no puede lidiar con más responsabilidades", ha comentado una fuente cercana a la revista People.

Muchos fans de la pareja ya sospechaban que los dos enamorados podrían haber protagonizado algún que otro desencuentro, ya que, acostumbrados a ver múltiples imágenes en Instagram que daban buena cuenta de su amor, desde mayo no ha vuelto a aparecer ninguna.

Billie, por su parte, ha eliminado muchas de las instantáneas de su perfil en las que salía con su supuestamente ahora exnovio. En el caso de confirmarse la ruptura, es más que probable que el tío de la joven actriz, Todd Fisher, haya reaccionado a la noticia con decepción, teniendo en cuenta que hace solo unas semanas alababa públicamente a Taylor por jugar un papel fundamental en la recuperación anímica de su famosa sobrina.

"La verdad es que este chico es espectacular. Es una persona muy profunda y ha apoyado a Billie de una manera impresionante. Ha entrado en escena y actuado como lo haría un marido. No quiero decir que tenga que serlo, pero ha sido un gran apoyo para ella, y me alegro mucho de que esté en su vida. Piénsalo, ¡no es fácil para mí decir esto! Como cualquier tío, sospecharía de cualquier chico que salga con mi sobrina. Ella es muy mona, y ha tenido otros novios, buenos novios, pero voy a estar muy pendiente de él. No me importa en absoluto lo que haya hecho antes", relataba al portal de noticias E! News hace un mes.