Björk acusa a un "director danés" de acosarla durante el rodaje de una película

Animada por el "valor" de todas las mujeres que durante las últimas semanas han hablado de las situaciones de acoso que han experimentado en la industria del cine, muchas de ellas relacionadas de una forma u otra con el productor Harvey Weinstein, la popular cantante Björk ha querido compartir públicamente el trato denigrante que recibió hace décadas mientras trabajaba a las órdenes de un "director danés".

"Cuando comencé en la profesión, se me dejó muy claro que mi humillación y el ser tratada como un ser inferior, susceptible al acoso sexual, era la norma y algo inamovible, tanto por parte del director como del equipo de docenas de personas que toleraron su comportamiento y lo animaron. Me di cuenta de que se trataba de algo universal, que un director podía tocar y acosar a sus actrices como le diera la gana y que la institución del cine lo permitiría. En mi caso, yo rechacé al director una y otra vez y en respuesta él se enfureció y me castigó, creando una impresionante red de mentiras para retratarme como la artista difícil", explica en un comunicado compartido a través de su cuenta de Facebook.

La confesión de la estrella de la música ha generado un gran revuelo al apuntar inequívocamente hacia el cineasta Lars von Trier como el culpable. Aunque haya preferido no citar nombres, lo cierto es que él es el único realizador danés con quien ha trabajado, en la película 'Dancer in the Dark' por la que Björk recibió una nominación a los Globos de Oro.

Las tensiones entre protagonista y director durante el rodaje no fueron ningún secreto, pero hasta ahora no se había conocido la envergadura del supuesto calvario que padeció la artista. Sin embargo, ella también ha asegurado que gracias al paso del tiempo pudo superar y olvidar ese desagradable episodio, que por otra parte considera que sirvió para hacer cambiar de mentalidad al director.

"En mi opinión, creo que él empezó a tener una relación más justa y significativa con sus actrices a raíz de nuestra confrontación, así que aún hay esperanza. Esperemos que este tipo de declaraciones sirvan para apoyar a todos los actores y actrices en todas partes; acabemos con esto. Se está produciendo un cambio en el mundo", concluye.