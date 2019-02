Blac Chyna habría cambiado repentinamente de novio

Si hace unos días la estrella televisiva Blac Chyna, quien fuera pareja de Rob Kardashian y del rapero Tyga, era noticia por el fuerte altercado que mantuvo con su pareja Kid Buu durante su estancia en un hotel de Honolulu (Hawái), ahora la polémica celebridad vuelve a estar de actualidad debido a los rumores que apuntan a la posibilidad de que haya puesto fin a su relación con el rapero y, al mismo tiempo, haya iniciado un sorprendente idilio con el también artista Soulja Boy.

Según el portal de noticias TMZ, la exstripper habría disfrutado de su primera cita con el artista hace algo más de una semana después de haberse puesto en contacto el uno con el otro a través de Instagram, de lo que se habrían derivado otra serie de discretos encuentros en los últimos días.

El más destacado de ellos, aseguran fuentes cercanas a Chyna, se produjo durante una fiesta organizada por el cantante Sean Kingston en su casa de Los Ángeles, en el que al parecer "saltaron las chispas" entre ellos.

Aunque ambos todavía se "están conociendo" y el romance como tal se encuentra en "sus primeras fases", los mismos informantes han señalado que la pareja se habría vuelto "inseparable" y prevén que muy pronto se animarán a compartir la feliz noticia con sus respectivos seguidores de las redes sociales.

Por el momento, Chyna mantiene un silencio sepulcral sobre este asunto, lo cual resulta comprensible habida cuenta de las prioridades informativas con las que cuenta a día de hoy.

De forma más concreta, la socialité ha tenido que defenderse ante las acusaciones que ha venido recibiendo de su ex Rob Kardashian, padre de su pequeña Dream Renée y, por si eso no fuera suficiente, también de su propia madre Tokyo Toni, quien no ha dudado en apoyar abiertamente la tesis de su antiguo yerno sobre la aparente incapacidad de Chyna a la hora de garantizar el bienestar integral de la niña.

Una de las respuestas más llamativas que ha ofrecido Chyna ante las críticas se materializó ayer mismo en un vídeo compartido en su perfil de Instagram, en el que además de defender con contundencia su carácter responsable en lo que a sus labores de madre se refiere, así como su independencia económica, tampoco tuvo reparo alguno a la hora de atacar en términos muy duros a sus "enemigos".

"Que le den a Toni, que le den a Tyga, que le den a Rob y a todo el mundo. Jamás le he pedido apoyo económico ni a Rob ni a Tyga, y aun así hemos acabado varias veces en el juzgado. He tratado de evitar toda esta mier**, pero son todos ellos los que no paran de lanzármela", explicaba la celebridad, madre también de King Cairo (4) junto al mencionado Tyga, visiblemente indignada.