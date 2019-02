Blac Chyna recibe una puñalada por la espalda de su madre

La relación entre Blac Chyna y Rob Kardashian ha sido siempre complicada antes incluso de su ruptura a finales de 2016, pero en las últimas semanas las tensiones entre ellos no han hecho más que aumentar por culpa de los problemas en que se ha visto envuelta ella.

En espacio de apenas una semana la empresaria y modelo protagonizó dos incómodos encontronazos con las autoridades: primero en su casa de Los Ángeles, cuando la policía recibió una llamada anónima asegurando que no se encontraba en condiciones de cuidar de su hija Dream tras haber consumido grandes cantidades de alcohol, lo que acabó resultando ser falso, y poco después mientras se encontraba de vacaciones en Hawái junto a su novio Kid Buu, con quien acabó enzarzándose en una discusión que terminó con los dirigentes del hotel pidiendo ayuda a seguridad.

Esa información acabó llegando a oídos de Rob, el padre de Dream, y no consiguió más que complicar la situación ya que venía a confirmar que su ex había incumplido el acuerdo de custodia que firmaron y que estipula claramente que la niña debe quedarse con su padre cuando su madre se encuentre de viaje o no pueda ocuparse de ella.

En su lugar, Chyna decidió contratar a una cuidadora para que se quedara con la pequeña mientras ella estaba en Hawái. Pese a su enfado y su convicción de que Dream estaría mejor atendida si viviera con él a tiempo completo -bajo la supervisión de una niñera-, Rob no desearía cortar por completo el contacto entre la niña y su madre.

Por si no fuera suficiente con la posibilidad de que su antiguo prometido decida emprender acciones legales al respecto, ahora Blac Chyna ha recibido un nuevo revés nada más y nada menos que de su madre, Tokyo Toni, quien comparte la opinión de su antiguo yerno y no ha dudado en cuestionar públicamente las capacidades de su propia hija para ocuparse de Dream.

"No hace falta ser un genio para darse cuenta de que algo va terriblemente mal", ha asegurado Tokyo al portal TMZ acerca de la vida privada de la celebridad.