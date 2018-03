Blake Lively ha perdido 27 kilos desde su segundo embarazo

Dieciséis meses después del nacimiento de su segunda hija, Ines, la actriz Blake Lively ha conseguido perder exactamente 27 kilos y no ha podido resistirse a presumir de su logro a través de las redes sociales."Pues resulta que no puedes perder los 27 kilos que ganaste durante el embarazo solo a base de mirar Instagram y preguntarte por qué tú no tienes el mismo aspecto que una modelo de bikinis. Gracias a @ donsaladino por patearme el c-u-l-o hasta que volví a ponerme en forma. Tardé diez meses en ganarlos, y 14 en perderlos. Me siento muy orgullosa de mí misma", ha escrito la intérprete en su cuenta de Instagram junto a una fotografía suya posando al lado de su entrenador personal, ataviada con unas mallas y un top deportivo que revelan su de nuevo esbelta figura.

El proceso de recuperación de la estrella tiene aún más mérito teniendo en cuenta que el pasado diciembre sufrió una lesión de muñeca grabando una de las escenas de acción de la película 'The Rhythm Section', que le obligó a pasar por quirófano y previsiblemente a mantenerse alejada del gimnasio. Aunque en enero consiguió retomar el rodaje, poco después se hizo evidente que aún no estaba lo suficiente recuperada y que debería someterse a una nueva operación seguida de una intensa rehabilitación.

Al margen de su propio deseo de volver a ser la de antes, el último filme de la intérprete -que la aleja de la comedia romántica para adentrarla en un terreno desconocido- habrá sido sin duda otro de los motivos que le han obligado a entrenar muy duro, ya que en él su personaje se convierte en una experta asesina y en una maestra del disfraz para descubrir la verdad sobre el accidente de avión que mató a su familia, protagonizando trepidantes peleas y persecuciones por las calles de Dublín.