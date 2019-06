Blanca Suárez y Mario Casas "harán lo que puedan" para verse este verano

Teniendo en cuenta que dentro de unos días tendrá que adentrarse de lleno en los preparativos de la quinta temporada de su serie "Las chicas del cable" y posteriormente en el rodaje de una nueva película que la llevará a pasar varias semanas en Andalucía, resulta comprensible que la actriz Blanca Suárez no vaya a tener el suficiente tiempo libre para disfrutar de unas vacaciones propiamente dichas junto a su pareja, el también actor Mario Casas, quien también va a estar muy ocupado este verano.

"Intentaré rascar algún día libre o un fin de semana", ha revelado en conversación con la revista Diez Minutos sobre los "pocos" viajes que tiene previstos de cara a los meses estivales, justo antes de confirmar que el protagonista de la serie "Instinto" "también estará trabajando".

"Uno hace lo que puede. Lo que pasa es que con los horarios, los viajes... Hay que intentar sacar tiempo para todo", ha añadido sobre su relación diaria con el artista.

En otro orden de cosas, la también embajadora de firmas como "Women's Secret" o Samsung ha querido reflexionar brevemente sobre las ventajas e inconvenientes que se derivan de su condición de personaje público y, de forma más concreta, acerca de la conexión directa que mantiene con los internautas a través de las redes sociales.

"A los 'haters' ya nos vamos acostumbrando, por suerte o por desgracia. Es maravilloso conectar directamente con la gente, es algo que está ahí, pero creo que todos pedimos que sea con respeto", ha explicado en la misma entrevista para, a continuación, especular con la posibilidad de que algún día pueda ser captada por los paparazzi o por cualquier otra persona en una situación algo comprometedora.

"Me daría igual si me pillaran, pero sí que es verdad que no me apetecería verlo en una revista", ha contado sobre su antigua tendencia a hacer 'topless' en medio de la playa.

"Lo hago alguna que otra vez, aunque ya poco. Lo hice hace no tanto en una playa de España", ha aseverado.