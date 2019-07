Blanca Suárez no descuida sus compromisos profesionales en sus vacaciones

635x357 Blanca Suárez posando frente a una preciosa puesta de sol (c) Instagram. EFE

Si hace unos días se dirigía a sus seguidores de Instagram desde la comodidad de su retiro vacacional para exhibir su tonificada y bronceada figura al tiempo que promocionaba la nueva línea de bikinis de la marca para la que ejerce de embajadora, la actriz Blanca Suárez ha hecho algo parecido este mismo viernes para poner de manifiesto la excelente calidad fotográfica de los teléfonos Samsung de última generación.

Para ello, la protagonista de la serie 'Las chicas del cable' ha compartido dos fotografías que la retratan en traje de baño y posando como la profesional que es desde la lujosa embarcación en la que ha estado navegando y frente a una puesta de sol francamente hipnótica. La iniciativa no podría haber tenido mejores resultados, ya que la madrileña no ha dejado de recibir felicitaciones por la artística composición de tales instantáneas.

"Quizá este atardecer haya sido uno de los más espectaculares que he visto nunca. Y gracias a la función que tiene mi teléfono para la poca luz, tengo una excusa perfecta para inmortalizarlo increíblemente, hacer posturitas y poner morritos, you know", ha bromeado la intérprete mientras cantaba las bondades del 'Galaxy S10+' y hacía las delicias de sus millones de admiradores de la esfera virtual.

Al margen de que haya tenido que compaginar esta idílica escapada con algún que otro compromiso publicitario, lo cierto es que esta será una de las escasas ocasiones en que veremos a Blanca Suárez presumiendo así de sus momentos de relativo ocio estival. Y es que ella misma confesaba hace unas semanas que, "por suerte o por desgracia", este verano lo pasaría mayoritariamente trabajando sin parar.

"Por suerte o por desgracia, voy a estar trabajando prácticamente todo el verano. Me gustaría hacer un viaje, pero creo que voy a tener que conformarme solamente con algún que otro día libre o con alguna escapada de fin de semana", revelaba recientemente en un acto público en Madrid.