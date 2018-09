Blanca Suárez ya se ha ganado al hermano pequeño de su novio Mario Casas

El joven Óscar Casas (19) se ha consagrado como toda una celebridad en su España natal tanto por lo dilatado de su trayectoria interpretativa -su carrera empezó cuando tenía nada menos que siete años y, desde entonces, ha aparecido en un sinfín de series de máxima audiencia-, como por el éxito que ha venido cosechando últimamente en su condición de figura de referencia en las redes sociales, en las que amasa cifras de seguidores que ya quisieran ciertas estrellas de Hollywood.

De la misma forma, el guapo actor también es consciente de que su imagen pública está igualmente asociada al hecho de que su hermano mayor es nada menos que el atractivo y afamado Mario Casas, por lo que no es de extrañar que en su última intervención pública Óscar se haya visto obligado a pronunciarse sobre la opinión que le merece su popular cuñada, la actriz Blanca Suárez.

"Blanca Suárez es súper natural, simpática y una actriz increíble", se ha limitado a responder el intérprete a las preguntas de los periodistas interesados en conocer más detalles sobre la relación que le une a la madrileña, a la que Óscar se ha referido, todo hay que decirlo, como si de una compañera de profesión se tratara en lugar de una persona tan cercana y perteneciente a su círculo más íntimo.

El actor de series tan conocidas como 'Águila Roja' o 'Cuéntame cómo pasó' se ha explayado mucho más a la hora de abordar otro asunto tan personal como el de su propia vida sentimental, de la que no solo ha revelado que actualmente se encuentra soltero y sin compromiso, sino que también le ha llevado a compartir abiertamente el perfil de chica ideal que maneja para un hipotético futuro en pareja.

"Ante todo, me gusta que sea natural y simpática, a mí eso me gana. La verdad es que me suelo fijar más en las morenas, pero no tengo un prototipo como tal", ha indicado en la misma conversación.