Blanca Suárez muestra por fin los tatuajes que se hizo en honor a sus mascotas

Ha pasado algo más de un año desde que la actriz Blanca Suárez decidiera grabarse en la piel los 'rostros' de sus tres adoradas mascotas -Pistacho, Pelusa y Tapón- recurriendo para ello a las habilidosas manos de la reputada artista Andrea Morales, quien ha tenido ahora la cortesía de compartir el excelente resultado de su trabajo con los internautas y, por supuesto, con el permiso de la afamada intérprete. De hecho, la madrileña ha aprovechado la ocasión para darle las gracias por sus maravillosos "microrrealismos".

"Microrrealismos totalmente curados en 3,5 centímetros cada uno de las tres mascotas de la preciosa Blanca Suárez. Los hice el año pasado y ahora he tenido la oportunidad de fotografiarlos después de todo este tiempo, ya que en su momento no pude por la rojez e hinchazón de la zona", reza un extracto del mensaje que ha compartido la tatuadora en su perfil de Instagram, donde ha publicado un primer plano de las imágenes que retratan al perrito y a los dos gatos de la artista.

Andrea, quien también ha tenido en su estudio al flamante novio de Blanca, el también actor Mario Casas, ha querido destacar la paciencia infinita que desplegó la estrella televisiva a la hora de someterse a un proceso tan elaborado y de larga duración, así como su disposición a trasladarse hasta la ciudad de Granada, donde la tatuadora tiene su estudio, a fin de contar con tres grabados de la máxima calidad.

"Muchísimas gracias por aguantar tatuándote tantas horas, por bajar a mi estudio de Granada y confiar en mí para hacerte algo tan especial. Me siento súper privilegiada", le ha dirigido desde la más sincera gratitud.Por su parte, Blanca no se ha quedado atrás en lo que a transmitir elogios se refiere y, en tono jocoso, ha avisado a Andrea de que tendrá que ponerse en sus manos tantas veces como sea necesario en el caso de que siga acumulando amigos peludos en su casa.

"Más me vale no tener más mascotas, porque si no allí me tendrás cada fin de semana", le ha dirigido junto a dos emoticonos en forma de corazón.