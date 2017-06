Blanca Suárez revela el secreto de su espectacular forma física

La llegada de las altas temperaturas no ha conseguido minar la fuerza de voluntad de Blanca Suárez para presentarse en el gimnasio y someterse a duras repeticiones de pesas y estiramientos junto a su entrenador, una sesión de 'tortura' que ha querido compartir con todos sus seguidores de la esfera virtual para celebrar su tenacidad.

"Parece la portada de un disco de unos modernos, pero hoy el día en Heat fitness ha sido intenso... esto es solo una muestra de cómo Goyo Fitness nos ha exprimido. Y ahora nuestros melocotones arden"", anunció con su habitual sentido del humor recurriendo a un emoticono de la fruta para ilustrar su cansancio, además de añadir varios de sus ya tradicionales hashtags con los que se le gusta reírse de sí misma: #La Gusana Ya Es Menos Gusana #Tengo Un Arte Moviendo Los Bracitos Que Te Quedas Muerta.De esta manera, la que fuera novia de Miguel Ángel Silvestre ha demostrado de paso que decía la verdad cuando antes del verano pasado afirmaba que se lo "curraba" a fondo para lucir una silueta envidiable después de que su campaña de trajes de baño para la marca Women' Secret fuera criticada por un supuesto uso excesivo del Photoshop.

En aquella ocasión, consciente de que una imagen dice más que mil palabras, Blanca compartió una fotografía recién levantada para demostrar que su cadera y muslos no habían sido retocados para eliminar sus curvas como aseguraban muchos.

"Sí, esta mañana nada más levantarme también me photoshopearon. #Venga Anda Ya Por Favor #No Soy Hulk Pero Me Lo He Currao. #Aquí Nadie Niega Que Lo Haya Pero No En Los Lugares Donde Se Afirma Que Lo Hay", aseguraba junto a una foto suya saltando en ropa interior en la cama.Sin duda estas sesiones extra de ejercicio contribuirán a compensar los excesos veraniegos de la actriz, especialmente ahora que se ha convertido en la nueva imagen de la marca de helados Magnum, como bien atestiguan los numerosas fotografías que ha compartido en su cuenta de Instagram disfrutando de tan refrescante dulce.