Bob Dylan, sobre la muerte de Tom Petty a los 66 años: "Jamás le olvidaré"

Es posible que sus seguidores más jóvenes no sepan que el fallecido Tom Petty, quien murió ayer lunes a los 66 años como consecuencia de un ataque al corazón, fundó a finales de los 80 un proyecto artístico de gran envergadura junto a otros rostros ilustres de la historia de la música como Bob Dylan, George Harrison, Jeff Lynne y Roy Orbison: una iniciativa que se materializó en la banda Travelling Willburys.

Pero es precisamente esta circunstancia la que explica que el primero de los músicos citados haya emitido un comunicado lleno de emotividad para recordar al malogrado intérprete, en el que además de ensalzar su vasto legado artístico, también se refiere a él -en términos puramente personales- como un "amigo lleno de luz" al que jamás podrá olvidar.

"Me ha dejado muy impactado, ha sido una noticia muy dolorosa. Tenía a Tom en muy alta estima, fue un artista fantástico, lleno de luz, un amigo. Jamás le olvidaré", reza el escueto pero significativo texto que ha publicado Bob Dylan en la revista Rolling Stone.Teniendo en cuenta que Tom Petty, especialmente junto a su propia formación, 'Tom Petty and the Heartbreakers', se destacó por ser uno de los principales artífices de la redefinición del género del rock a finales de la década de los 70, resulta perfectamente comprensible que numerosos compañeros de profesión, especialmente sus coetáneos, hayan querido despedirse públicamente de él y subrayar la influencia que ha venido ejerciendo en las nuevas generaciones de músicos.

"Estoy paralizado y desolado tras enterarme de que hemos perdido a Tom Petty. Somos afortunados de haberte conocido. Descanse en paz", ha escrito Billy Idol en su perfil de Twitter, un mensaje similar al emitido en la misma plataforma por Paul Stanley, líder de la banda KISS. "¡No! Nos hemos quedado sin Tom Petty. Pasó de ser nuestro telonero a uno de los compositores y cantantes más brillantes que nos ha dado la música", apuntó este.

En los minutos posteriores a la confirmación del fallecimiento de Tom Petty, que fue certificado por su representante después de que los servicios de emergencia de Los Ángeles reconocieran haber cometido un error al dar a conocer su muerte cuando todavía estaba con vida, fueron los ex Beatles Paul McCartney y Ringo Starr quienes dieron comienzo a la larga lista de tributos que ha venido recibiendo el artista, que no ha dejado de extenderse a lo largo del día.

"Le mando todo mi cariño a Tom Petty y a su familia en este momento tan difícil", ha declarado el primero, mientras que el mítico batería ha rescatado una fotografía suya entrevistando al fallecido artista que ha acompañado del mensaje: "Dios bendiga a Tom Petty; paz y amor para su familia. Estoy seguro de que te voy a extrañar Tom".