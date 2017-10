Bob Weinstein también ha sido acusado de acoso sexual

Dos semanas después de que saliera a la luz el escándalo en torno a Harvey Weinstein que ha conmocionado Hollywood, el hermano menor del ya destronado 'rey Midas' de la industria ha sido acusado ahora por una de sus empleadas de hacer gala de un comportamiento preocupantemente similar al del productor caído en desgracia.

Según la productora ejecutiva Amanda Segel, que trabajó con él en la serie 'The Mist', desde el verano de 2016 Bob Weinstein le envió de manera intermitente correos electrónicos y otros mensajes invitándola a cenas y fiestas privadas y a visitarle en distintos hoteles, sin importarle que ella le dejara claro en varias ocasiones que sus atenciones no eran bien recibidas.

"'No' debería ser suficiente; cuando dices que 'no', cualquier que te haya invitado a salir debería aceptarlo y pasar página. Bob no paraba de insistir en que solo quería una amistad; pero no era cierto, quería algo más. Mi esperanza es que, a partir de ahora, 'no' sí sea suficiente", ha afirmando Amanda Segel en una entrevista a Variety.

El representante legal de Bob Weinstein -fundador de las compañías Miramax y The Weinstein Company junto a su hermano mayor- ya ha negado todas esas acusaciones, insistiendo en que si bien su cliente y la señorita Segel sí cenaron juntos en junio de 2016, él nunca se comportó de forma inapropiada.

"No hay ninguna posibilidad de que Bob sea culpable de acoso sexual, y aunque alguien tomara por cierto lo que esa persona asegura que pasó, en ningún modo podría ser considerado como tal. Él niega rotundamente que se comportara de forma inapropiada durante o después de la cena. Resulta muy desafortunado que se hayan hecho estas acusaciones en este momento", ha alegado su abogado. Amanda Segel no ha tardado en responder a través de su propia representante, para reafirmarse en su testimonio y asegurar que su valentía debería ser aplaudida en lugar de poner en duda sus afirmaciones.

De acuerdo con la información ofrecida por Variety, eventualmente el abogado de Amanda llegó a una acuerdo con los ejecutivos de The Weinstein Company para que ella no tuviera que volver a estar en la misma habitación que Bob ni responder a sus llamadas telefónicas, además de darle la opción de continuar o desligarse de la serie que crearon juntos si se renovaba para una segunda temporada.