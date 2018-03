Bobby Brown: Whitney Houston murió porque se le "rompió el corazón"

Aunque la autopsia que se le practicó poco después de que su cuerpo fuera encontrado sin vida en la bañera de un hotel -hace ya seis años- determinó que en el organismo de Whitney Houston se hallaba una mezcla letal de barbitúricos, marihuana y cocaína, su exmarido y el hombre al que la familia de la intérprete ha responsabilizado tradicionalmente de su terrible adicción a las drogas, Bobby Brown, sostiene ahora que no fueron los estupefacientes los que acabaron con ella sino el hecho de que, durante años, había vivido con el "corazón roto".

"No creo que muriera por culpa de las drogas, para nada. Estaba trabajando muy duro para volver a estar sobria y... Fue una gran mujer", ha afirmado el productor en conversación a la revista Rolling Stone, en la que parece negarse a admitir incluso que Whitney hubiera tomado dichas sustancias antes de que perder la consciencia: "No, yo no lo creo. Todo fue porque tenía el corazón roto", ha respondido cuando se le ha cuestionado directamente al respecto.

El polémico artista no niega, sin embargo, que durante su matrimonio con la malograda diva el consumo de alcohol y drogas que ambos presentaban con frecuencia era claramente excesivo, hasta el punto de que ahora reflexiona sobre los derroteros que habría tomado su vida si pudiera dar marcha atrás y recomendarse a sí mismo que llevara una existencia más relajada.

"Me diría: 'Tómate el tiempo necesario para analizar las cosas y no te precipites'. Al menos en lo que a las fiestas y esas mier*** se refiere. 'Y di no cada vez que te ofrezcan drogas o algo por el estilo. Solo di no'", ha aseverado en la misma conversación.

Teniendo en cuenta que, tres años después de que lo hiciera la estrella de la canción, la hija que ambos tenían en común, Bobbi Kristina, perdió la vida en circunstancias muy similares a las de su progenitora, resulta comprensible que Bobby Brown esté decidido a evitar que el resto de sus hijos vivan desenlaces tan trágicos como los de su primogénita.

"Mi esposa y yo tenemos tres hijos y cuando se enteren de que su padre solía ser de esa manera, les tendré que enseñar que lo mejor es que se alejen de ese camino. Va a ser una experiencia dura [que conozcan su pasado] pero una lección de vida genial y muy necesaria", ha explicado sobre la familia que forma junto a Alicia Etheredge y los pequeños Cassius (8), Bodhi (2) y Hendrix (19 meses).