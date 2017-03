Boy Dylan se siente solo desde la muerte de sus amigos Cohen y Ali

El año 2016 se vio desgraciadamente marcado por la muerte de algunos de los representantes más destacados del mundo del deporte y la cultura, pero además de tratarse de personajes públicos a los que admiraba profundamente, para el cantante Bob Dylan buena parte de ellos eran amigos personales a quienes le unía una estrecha relación y también un trato casi diario.

Por ello, el normalmente hermético intérprete ha concedido una inusual entrevista en la que se sincera abiertamente sobre el duro golpe que recibió al enterarse de la muerte de artistas como Leonard Cohen, Leon Russel y Merle Haggard, así como del exboxeador Muhammad Ali, y en la que se expresa sobre lo difícil que le resulta sobrellevar el día a día sin su compañía.

"Todas esas pérdidas me hicieron mucho daño. Todos éramos como hermanos, vivíamos en la misma calle, y han dejado un vacío imposible de cubrir allí donde solían estar. Me siento solo sin ellos", ha afirmado en una entrevista con el autor Bill Flanagan para su propia página web, BobDylan.com Pese a no entrar en la lista de celebridades fallecidas el año pasado o ser íntima de Dylan, el poeta y Nobel de Literatura de 75 años se ha declarado fan de la fallecida Amy Winehouse, a la que ha descrito como "la última individualista de verdad".

En la misma conversación también ha tenido la oportunidad de reflexionar sobre el concepto de grandeza, tan utilizado para hacer referencia a artistas que, como él, se han mantenido activos a lo largo de los años.

"No puedo decir quién es 'grande' y quién no. Si alguien alcanza la grandeza solo es durante un minuto, y todo el mundo es capaz de eso. La grandeza se escapa de tu control, la puedes conseguir por casualidad, pero solo durante un tiempo limitado", ha reflexionado al respecto.