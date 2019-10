Ana Boyer apoya "absolutamente" las quejas de Fernando Verdasco tras quedarse fuera de la Copa Davis

El tenista Fernando Verdasco no ha podido resistirse a hacer público su desacuerdo y también la "decepción" que siente a nivel personal con el capitán del equipo español de la Copa Davis, Sergi Bruguera, después de que este decidiera prescindir de sus servicios a la hora de escoger a los integrantes del grupo que disputará la próxima eliminatoria del torneo en la llamada "Caja Mágica" de Madrid, la cual se celebrará entre los días 18 y 24 de noviembre.

Tanto es así, que pocos minutos después de que se comunicara oficialmente la "difícil", en palabras del extenista, selección de jugadores que saldrán a la pista del pabellón madrileño, Verdasco ha echado mano de su cuenta de Twitter para escenificar su "tristeza" ante la posibilidad de que no pueda despedirse de la competición como le hubiera gustado, al margen de que, a sus 35 años, todavía podría quedarle un gran recorrido a su carrera.

"Muy triste y decepcionado de no estar en el equipo de Copa Davis y de que el capitán Sergi Bruguera no cuente conmigo. Me hacía mucha ilusión jugar posiblemente mi última Davis en mi ciudad, Madrid", reza un primer extracto del mensaje que ha publicado en su cuenta de Instagram, en el que ha reprochado indirectamente a Bruguera que no "confíe" en él pese a haber participado en tres importantes victorias.

"¡Gracias a todos los que sí creéis en mi! Y siempre quedarán conmigo esas Davis ganadas en 2008, 2009 y 2012. Vamos España. Ahora solo queda terminar los dos últimos torneos del año, descansar, cargar pilas, entrenar más duro que nunca y volver mejor que nunca el año que viene", ha añadido con un poco más de optimismo para animar a aquellos compañeros que sí jugarán el mes que viene: Rafa Nadal, Feliciano López, Roberto Bautista, Pablo Carreño y Marcel Granollers.

Pese a su carácter discreto y su tradicional aversión a la idea de tener que posicionarse ante cualquier tema potencialmente polémico, la esposa del deportista, la socialité Ana Boyer hija de Isabel Preysler y el fallecido Miguel Boyer no ha dudado en apoyar públicamente las declaraciones del madrileño de forma breve pero contundente.

"Absolutamente", ha publicado Ana, madre del pequeño Miguel junto a Verdasco, en la sección de comentarios.