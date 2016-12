Ana Boyer se lleva a Fernando Verdasco a Miami para pasar la Navidad

635x357 Fernando Verdasco, Ana Boyer y la abuela de esta, Beatriz Arrastía, rumbo a Miami (c) Instagram. EFE

La pareja formada por Ana Boyer y el tenista Fernando Verdasco ya ha puesto rumbo a Miami para sacar el máximo partido al período festivo junto a sus seres queridos, ya que tanto Isabel Preysler como su prometido Mario Vargas Llosa, así como los hijos de la socialité, Enrique Iglesias, Julio José, Chábeli y Tamara Falcó, ya se encuentran en la ciudad listos para pasar estos días tan especiales en familia.Ha sido la propia Ana quien se ha encargado de hacer partícipes a sus seguidores de Instagram de la felicidad que les embarga a ambos ante un viaje tan esperado, un desplazamiento que, teniendo en cuenta el entusiasmo que se desprende del mensaje publicado por la joven, se les ha debido de hacer mucho más llevadero gracias a la presencia de su abuela materna en el avión.

"Acompañada, así se pasa mucho más rápido el vuelo. La mejor compañía y la mejor abuela", ha escrito la hija del fallecido Miguel Boyer en su cuenta para describir la original foto en la que los tres aparecen sonrientes a bordo de la aeronave.La reunión familiar de los Preysler se verá este año marcada sin duda por los planes de boda en los que ya están enfrascados tanto Isabel como el literato peruano, un enlace que supondría el cuarto para ella y que, quizá por esa misma razón, la exmujer de Julio Iglesias se está tomando con total tranquilidad y sin presiones de ningún tipo.

"Jamás imaginé que volvería a estar pensando en casarme, pero la vida me sorprende siempre. Podríamos casarnos mañana si quisiéramos", comentaba Isabel a la revista ¡Hola! para a continuación revelar que el premio Nobel de Literatura parece estar mucho más entusiasmado que ella ante la idea de volver a contraer matrimonio: "Mario es muy romántico. No le podemos preguntar cómo le gustaría que fuera la boda porque lo convertiría en una novela, pero continuamente me habla de ella", apuntaba.

De la misma forma, el encuentro familiar podría servir a la ahora diseñadora Tamara Falcó para hacer acopio de ideas ante la gran responsabilidad de tener que diseñar el vestido de novia de su madre, una labor de la que ella misma presumía abiertamente durante una de sus últimas apariciones públicas.

"¡Me ha dicho que sí!", contestaba emocionada ante la pregunta durante su asistencia a los premios de moda de la revista Marie Claire.Por su parte, Enrique Iglesias y Anna Kournikova tendrán la oportunidad de aprovechar estas fiestas para descansar y reconectar con los suyos, tras una temporada que para el intérprete se ha visto definida por la maratoniana gira de conciertos en la que se embarcó el año pasado y que le ha llevado a visitar los cinco continentes para agasajar a su numerosa legión de seguidores.