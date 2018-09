Bradley Cooper y Lady Gaga ya son "amigos de por vida"

Desde que arrancara el período de promoción del último remake de la cinta musical 'Ha nacido una estrella' a finales del pasado mes de agosto, Lady Gaga y Bradley Cooper -protagonistas de la cinta, dirigida además por el segundo- no han dejado de intercambiar halagos, muestras de cariño y claras señales de la admiración que se profesan en todas las entrevistas que han concedido y en los eventos públicos en los que se han presentado.

Pero esa dinámica tan enternecedora y adorable ha llegado ahora a su máximo esplendor con las emotivas declaraciones que ha ofrecido el astro de Hollywood y director debutante a la revista People, en la que ha asegurado nada menos que la experiencia más enriquecedora que saca del rodaje del filme va ligada a la estrecha amistad que forjó junto a su compañera, la cual no hará otra cosa que fortalecerse e intensificarse con el paso del tiempo.

"He hecho una amiga de por vida gracias a esta película, así que tengo que decir que, al margen de lo fenomenal que ha sido hacerla y actuar en ella, lo que siempre atesoraré de la experiencia es la relación tan especial que me ha brindado. Es una persona increíble, de verdad, y me siento muy afortunado de haber podido trabajar con ella", ha revelado en su charla con la publicación.

Aunque tenga que conformarse con un merecido segundo puesto en su listado de vivencias, el astro de Hollywood también valora especialmente el hecho de que su filme haya servido de canal a través del cual transmitir sus inquietudes musicales, así como unas nada desdeñables dotes vocales que, entre otras cosas, le llevarán más pronto que tarde a grabar uno de los temas que empezó a escribir al tiempo que preparaba la película.

"No tengo ninguna intención de dedicarme profesionalmente a esto [la música como tal], porque tengo la sensación de que siempre he cantado por medio de mi personaje. Dicho esto, hay una canción que he estado escribiendo, que se llama 'Too Far Gone', que pienso terminar en el estudio de grabación. Ya tengo la mayoría de los versos y el puente... Así que a decir verdad, no sé lo que me deparará el futuro", ha aseverado en la misma conversación.