Reacciones al dueto de Lady Gaga y Bradley Cooper en los Óscar (incluida la de Irina Shayk)

El dueto de Lady Gaga y Bradley Cooper ha sido sin duda el momento más comentado en la esfera virtual de la ceremonia de este año de los Óscar. Su interpretación del tema 'Shallow', que finalmente se acabaría llevando la estatuilla a Mejor Canción Original, ha resumido en cuestión de unos minutos la impresionante química de la que han venido haciendo gala a lo largo de la ya concluida temporada de premios.

En concreto, los segundos después de que cantaran el último verso, en los que se sostuvieron la mirada a escasos centímetros antes de esbozar una sonrisa al unísono, dejaron a todos los presentes con la respiración entrecortada. La joven actriz Lucy Hale, conocida por su papel en 'Pequeñas mentirosas', lo resumió mejor en Twitter: "Desearía encontrar a alguien que me mirara como Bradley mira a Gaga. Madre mía". Y no fue la única en pronunciarse al respecto en esa misma línea.En una línea más explícita, la humorista Tiffany Haddish se atrevió a poner en palabras lo que el resto del mundo esperaba: que Bradley y Gaga se besaran en ese preciso instante.

"Por un momento me dije: ¿Van a hacerlo? Es que era demasiado bueno. ¡Era pura pasión!", se justificó la humorista en declaraciones a ET Online tras contemplar en directo la magia de su actuación.Por supuesto, todas las miradas se centraron inevitablemente sobre Irina Shayk, que contemplaba el número musical desde primera fila, para observar su reacción. Y sí, ella fue la primera en levantarse para aplaudir y unirse a la ovación que recibieron los dos co-protagonistas de 'Ha nacido una estrella'.

Cuando Lady Gaga y su novio regresaron al patio de butacas, la cantante se apresuró a abrazar a la modelo, que le devolvió el gesto con efusividad mientras la felicitaba. Además, a la lo largo de la ceremonia -que los tres siguieron juntos, con Irina sentada entre ellos-, las dos mujeres fueron vistas charlando muy animadamente en varias ocasiones.No todos han sabido o querido apreciar la complicidad de Lady Gaga y Bradley Cooper. Melanie Brown, por ejemplo, no ha dudado en criticar a la cantante por haber roto una especie de código.

"A ver, yo me sentí muy incómoda por la novia de Bradley.... pero me gustaría pensar que formaba todo parte de la actuación porque existe cierto código entre mujeres y eso no... Esperemos que fuera solo profesional", ha afirmando la antigua Spice Girl en el programa británico 'Good Morning Britain'.