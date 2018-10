Cooper también sufrió la dictadura del físico en Hollywood: "No era lo suficientemente fo**able"

Puede que el actor Bradley Cooper se erija a día de hoy como uno de los artistas más cotizados y reputados de la industria del cine, pueda presumir de mantener un idílico noviazgo con la modelo Irina Shayk o incluso de haber dado el salto, con notable éxito, por cierto, a la dirección con el aclamado remake del musical 'Ha nacido una estrella'.Eso no significa, sin embargo, que su llegada al estrellato haya sido precisamente un camino de rosas, dado además el evidente atractivo físico que presenta el astro de Hollywood.

De hecho, el propio intérprete ha revelado ahora, sin duda para sorpresa de muchos, que en los inicios de su carrera profesional perdió más de un papel protagonista porque, a juicio de ciertos directores de casting, no era "lo suficientemente fo**able" como para atraer hordas de espectadores al cine.

"En su momento me consideraba un marginado del sector, porque siempre tenía que operar bajo la lente de que no daba el tipo para llevarme el papel protagonista. He escuchado eso tantas veces a lo largo de mi trayectoria... En mis inicios, me quedé sin un papel en una película porque me dijeron que no era lo suficientemente fo**able", ha explicado el estadounidense en conversación con la revista W.

Afortunadamente para él y para el sinfín de oscarizados filmes que han tenido la suerte de contar con su presencia, el artista de 43 años no se dejó amedrentar por las impresiones negativas que había suscitado entre ciertos ejecutivos y siguió adelante en su propósito de demostrar que su talento interpretativo era más importante que los cánones de belleza que todavía imperan en la industria hollywoodiense.

"Al final aprendí que tienes que reservar tu atención al trabajo en sí mismo y no escuchar a nadie que trate de desviar la atención de todo eso. Gente que de verdad me quiere, y a la que yo quiero mucho, me dijo que no dirigiera 'Ha nacido una estrella' porque era demasiado difícil para un debut en la dirección. Por suerte para mí, no les escuché y agradezco mucho que fuera tan difícil hacer la película", ha expresado en la misma entrevista para subrayar, a continuación, el "valor" que reside en "desafíos" de semejante envergadura.

"Me imagino que de haber sido fácil, el trabajo no habría tenido tanto valor. Y en el fondo ese ha sido siempre mi objetivo: hacer algo, independientemente de lo grande que sea el desafío, que vaya a ser recordado", ha añadido sobre la cinta que también protagoniza junto a la cantante Lady Gaga.