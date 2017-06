Las románticas vacaciones de Ana B. Contreras e Iván Sánchez en Italia

Antes de que el actor Iván Sánchez se sumerja por completo en su último proyecto profesional, la representación del musical 'El guardaespaldas' en Madrid que arrancará este mes de septiembre, su novia Ana Brenda Contreras y él mismo quisieron regalarse unas románticas vacaciones en Italia que, tristemente, ya han llegado a su fin.

A lo largo de la última semana, los dos enamorados han dado rienda suelta a su carácter viajero visitando varias ciudades donde, lejos del interés que suscitan en México, han podido comportarse como una pareja convencional de turistas visitando los monumentos y museos más emblemáticos y fotografiándose junto a ellos.

La encargada 'oficial' de documentar su última escapada en la esfera virtual ha sido la intérprete, quien no ha parado de compartir en su cuenta de Instagram instantáneas suyas -tomadas presumiblemente por su chico- en Roma, Ciudad del Vaticano, Amalfi, Positano, Sorrento y Capri."Días italianos sin maquillaje", escribió Ana Brenda junto a un último selfi vacacional que definía a la perfección la tónica relajada de los últimos días.

En esta ocasión, la actriz ha preferido limitar las imágenes que compartía con sus fans a aquellas en las que únicamente aparecía ella, a pesar de que la política de mantener su romance con Iván en un discreto segundo plano hace tiempo que pasó a la historia. Sin embargo, su chico -quien normalmente ejerce un nivel de autocontrol mucho mayor en ese sentido- sí se animó a mostrar una foto de ambos en la que aparecían disfrutando de un delicioso almuerzo en Capri, un gesto con el que despedirse de sus más que merecidas vacaciones.

"Come, reza, ama. Arrivederci", concluyó el guapo español para resumir el bonito viaje que acababan de compartir.Los dos intérpretes se conocieron en el rodaje de la telenovela que protagonizaron juntos en 2015, 'Lo imperdonable', y desde el inicio del rodaje se les atribuyó un romance que ellos negaron con vehemencia hasta que salieron a la luz unas imágenes de ambos en la playa que sirvieron para confirmar su noviazgo y desvelar que Iván se había separado hacía tiempo de su anterior pareja y madre de sus dos hijas.

"Era un otoño en Nueva York, un lugar en el que cualquiera se enamora. Él me llamó y me dijo: 'Las cosas están así. ¿Te gustaría intentarlo? Caminar juntos. No va a ser fácil, pero estoy dispuesto'. Lo que me ha encantado de nuestra historia es que fue una cosa muy adulta. Nos apoyamos. Fuimos cómplices. Fuimos muy buenos amigos", explicaba Ana en su primera entrevista conjunta con Iván a Vanity Fair acerca del inicio de su relación.