Brooklyn Beckham retoma contacto con su exnovia Sonia Ben Ammar

Aunque hasta hace poco Brooklyn Beckham (17) mantenía una mediática relación sentimental con la actriz Chloë Grace Moretz (19) que les convirtió a ambos en una de las parejas que más expectación generaba en la esfera pública, parece que solo unos meses después de su ruptura el primogénito de los Beckham ha decidido mirar hacia el pasado para recuperar el contacto con su antigua novia, la joven Sonia Ben Ammar (19), aprovechando que ambos se encuentran disfrutando de unas agradables vacaciones con sus familias en las islas Maldivas.

Poco después de hacerse público que, al igual que el clan Beckham, la familia de Sonia también había escogido tan paradisíaco destino para sacar el máximo partido al período festivo, Brooklyn ha dejado impresionados a sus fans de Instagram al percatarse estos de que había vuelto a seguir a la joven de origen tunecino -hija del director Tarak Ben Ammar- y que incluso había dado un 'me gusta' a una de las fotos en las que aparece luciendo un atrevido bikini en la playa.

Por el momento se desconoce si la expareja ha tenido oportunidad de verse durante su placentera estancia en el Caribe o si sus respectivas familias tienen planeado propiciar un encuentro en los próximos días, algo que no debería resultar demasiado sorprendente teniendo en cuenta que Brooklyn y Sonia se conocieron precisamente en el mismo escenario hace tres años y fue ahí donde surgió el amor entre ellos.

El romance entre ellos fue breve y no superó los cinco meses de duración, pero como aseguraron en su momento fuentes cercanas a David y Victoria Beckham, ambos quedaron gratamente impresionados el día que Brooklyn les presentó a Sonia y no podían disimular su alegría ante la posibilidad de que su hijo, que solo tenía entonces 14 años, se hubiera enamorado por primera vez.

Sin embargo, como ha demostrado el paso del tiempo y, sobre todo, el fin de su idilio con la mencionada Chloë, el aspirante a fotógrafo y modelo ocasional no parece estar todavía preparado para comprometerse con una relación seria teniendo en cuenta su juventud y su deseo de vivir tantas experiencias vitales como le sean posibles.

"Brooklyn es demasiado joven y tiene toda la vida por delante, por lo que no quiere verse limitado por nada. Se sentía muy atraído hacia Chloë, pero en el momento en que ella trató de formalizar el romance, Brooklyn la hizo entender rápidamente que él no podía ofrecerle tanto, sobre todo viviendo cada uno a un lado del Atlántico", explicaba una fuente al diario The Sun poco después de su separación.