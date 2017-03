Brooklyn Beckham abandonará la casa familiar para estudiar fotografía

El hijo mayor de David y Victoria Beckham, Brooklyn (18), se prepara ya para iniciar su andadura universitaria y, concretamente, los estudios de fotografía que marcarán el comienzo de su prometedora carrera profesional, toda una aventura que además le servirá para experimentar en primera persona las alegrías pero también las obligaciones que se derivan de una situación de autonomía personal, al haber decidido ya que abandonará el hogar de su famosa familia en Londres y demostrar así que puede valerse por sí mismo.

"Brooklyn siempre ha sido un chico muy independiente, por lo que sabe que no tendrá ningún problema al estar lejos de los suyos. Obviamente, va a echar mucho de menos a sus padres y sus hermanos, pero está listo para empezar su propia vida", reveló una fuente al diario The Sun, antes de insistir en que el primogénito de los Beckham ya está plenamente mentalizado de los pasos que debe dar para poder cumplir sus metas de futuro.

"Brooklyn es plenamente consciente de que si de verdad quiere cumplir su sueño de ser fotógrafo a tiempo completo, tener ese bagaje educativo a sus espaldas le abrirá muchas puertas y le permitirá destacarse sobre sus competidores", explicó.

Aunque de momento se desconoce si el joven Brooklyn permanecerá en el Reino Unido durante sus años de universidad o tratará de acceder a algunas de las prestigiosas escuelas de Estados Unidos que ya ha tenido la oportunidad de visitar, de sus anteriores declaraciones podría adivinarse que, al menos, su prioridad residiría en cruzar el Atlántico y estar así algo más cerca de su novia, la actriz estadounidense Chloë Moretz.

"Me gustaría poder estudiar arte y fotografía en Estados Unidos, tan pronto como haya terminado la secundaria. Por otro lado, me encanta el fútbol, así que realmente no sé todavía lo que haré", explicaba en conversación con la revista Daze hace unos meses.