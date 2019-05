Buckingham niega que Meghan Markle diera luz verde al último especial sobre su persona

Los amigos de la duquesa de Sussex han roto una vez más su silencio para salir en defensa de la esposa del príncipe Enrique y desmentir los rumores que consideran más injustos acerca de su persona en el especial "Meghan and Harry Plus One".

Sin embargo, su gesto podría tener justo el efecto contrario al transmitir la impresión de que la antigua actriz se preocuparía demasiado por la forma en que se la retrata en la prensa. Desde el palacio de Buckingham han querido aclarar este fin de semana, tras la emisión del programa, que ella no había dado permiso ni pedido a ninguno de sus allegados que se sentara a charlar con la presentadora Gayle King, que estuvo entre los invitados a la fiesta del bebé que organizó la nueva mamá hace unos meses en Nueva York.

Una de las frases que más han repetido los allegados de Meghan ante las cámaras es que esta última jamás ha hecho gala de un comportamiento propio de una estrella de Hollywood, ni siquiera antes de entrar a formar parte de la familia real británica.

Si bien es cierto que la forma en que Meghan ha afrontado su nuevo rol institucional resulta en muchos sentidos novedosos, ellos sostienen que no sería precisamente por sus "maneras de diva", sino por la forma en que habría sabido mantener ciertas parcelas de normalidad en su vida después de su matrimonio con el nieto de Isabel II.

Daniel Martin, el maquillador que se ocupó del maquillaje de cara a su enlace, se ha encargado de desvelar por ejemplo que Meghan no tiene un estilista para organizar su vestuario de cara a sus apariciones públicas y elige personalmente todo lo que se pone.

También ha aclarado que, pese a contar con varios de estos a su disposición, ella sigue haciendo gala de un enfoque muy informal ante esos eventos, poniendo como ejemplo su propia boda.

"Hicimos la prueba de maquillaje a través de mensajes de texto. Lo normal es que las novias hagan pruebas de peluquería y maquillaje antes del gran día, y nosotros lo tuvimos que hacer a través de mensajes porque ella ya estaba en Londres y yo estaba viajando, y no encontrábamos el momento para reunirnos. Yo ya sabía lo que le gusta... y lo que creía que querría hacer porque la conozco desde hace mucho tiempo", ha explicado Martin, que se siente orgulloso de hacer sacado a relucir las mejores cualidades de su amiga en un momento tan especial.