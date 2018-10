Caitlyn Jenner y Sophia Hutchins no mantienen una "relación romántica"

De todas las parejas de los miembros del famoso clan Kardashian-Jenner, Sophia Hutchins ha sido la única en esforzarse por mantener un perfil mediático lo más discreto posible a pesar de que su relación con Caitlyn Jenner ha generado un gran interés al tratarse de la primera que se le conocería a la medallista olímpica tras su transición.

La joven modelo trans de 22 años vive en la mansión de la antigua deportista y trabaja como directora ejecutiva en su fundación benéfica, pero se niega a presentarse como su novia en el sentido tradicional de la palabra y con todo lo que ello implicaría.

"No lo describiría como una relación romántica. Diría más bien que somos compañeras, compañeras de negocios. Y tenemos mucho en común. Vemos el mundo desde un punto de vista muy similar y nos compenetramos muy bien porque nos obligamos a salir de nuestras respectivas zonas de confort. Me plantea constantemente nuevos retos y me ha permitido crecer en muchos sentidos y espero haber hecho lo mismo por ella. Me parece que encajamos muy bien porque compartimos las mismas pasiones y la misma visión, así que somos un gran equipo", ha asegurado Sophia en una rara entrevista en el programa 'The Hidden Truth with Jim Breslo'.

Al igual que Caitlyn, ella no experimenta la necesidad de definir con palabras el estrecho vínculo que las une, y por esa razón prefiere no utilizar expresiones como "mi novia" o "estamos saliendo" cuando le preguntan por su especial amistad, aunque ello no quita que se sienta muy afortunada de que se hayan encontrado.

"No creo que nos haga falta hablar de si es algo romántico o no. Somos compañeras en todo lo que hacemos, somos inseparables, somos socias, vivimos juntas, ¡si hasta tenemos un perro juntas! Compartimos una familia y una vida juntas", ha afirmado sin ningún reparo a la hora de dar detalles sobre su convivencia, aunque sí que traza la línea llegado un punto: "En lo que respecta a los medios y a que ellos nos cuelguen una etiqueta, no es algo que nos interese hacer".