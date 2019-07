Uno de los hijos de Caitlyn Jenner le dedica unas duras palabras: "Ya no espero nada de ella"

Parece que Caitlyn Jenner no exageraba cuando hace unos meses confesaba que a día de hoy apenas hablaba con sus seis hijos todos ellos ya adultos y que cada vez estaban más distanciados.

En ese momento la antigua medallista olímpica no mencionó directamente la transición en que se embarcó hace ya cuatro años para convertirse en la mujer que siempre había sido como la causa de esa situación, pero sí reconocía que tras mudarse fuera del que había sido su hogar familiar durante dos décadas a raíz de su divorcio de Kris Jenner, madre de sus dos hijas menores Kendall y Kylie había empezado a sentirse muy sola.

Ahora Brody Jenner, el menor de los dos hijos que Caitlyn tuvo de su unión con Linda Thompson, ha querido poner en contexto esas declaraciones aclarando que, al menos en su caso, su padre y él habían perdido el contacto mucho tiempo antes.

En concreto, él fecha el inicio de su alejamiento en el comienzo del matrimonio de Caitlyn conocida entonces como Bruce y Kris, su tercera esposa, ya que en su opinión ella prefirió centrarse en educar a las dos pequeñas que tuvieron juntas y a los cuatro hijastros Kourtney, Kim, Khloé y Rob Kardashian que ganó a través de esa unión.

"La verdad es que yo no crecí con mi padre. Pudimos pasar algo de tiempo juntos cuando yo era muy pequeño, pero cuando formó su familia con los Kardashian, empecé a verle mucho menos. Bruce no formaba parte de mi vida, como mucho coincidíamos una vez cada dos años. No estuvo presente en mi graduación, se perdió la mayoría de mis cumpleaños... así que no puede considerarse que tuviéramos una relación; manteníamos un trato muy superficial", ha aclarado Brody en el reality 'The Hills: New Beginnings' en el que participa ahora.

Por su parte, él solo le desea lo mejor a Caitlyn, incluida toda la felicidad del mundo, pero reconoce que la oportunidad de que reconecten ha pasado ya.

"Empezamos a acercarnos eventualmente, pero de pronto, cuando estaba empezando a conocer por fin a Bruce, él se convirtió en Caitlyn... Ahora, mi padre es como una adolescente de 15 años. Es una persona totalmente diferente. Me parece maravilloso, lo que ha hecho es increíble y ahora es feliz y se dedica a vivir su vida, pero he aprendido a no esperar demasiado de ella", ha concluido Brody, en referencia quizá a la decisión de Caitlyn de acudir a su boda con Kaitlynn Carter el año pasado.