Caitlyn Jenner logra reunir a casi todos sus hijos e hijastros por su 70 cumpleaños

En el último par de años, Caitlyn Jenner se ha quejado en varias ocasiones de que ya apenas mantiene relación con su amplia prole: ni con sus cuatro hijos mayores Burt (41), Cassandra (39), Brandon (38) y Brody (36) fruto de sus dos primeros matrimonios con Chrystie Scott y Linda Thompson ni con las dos hijas que tuvo con su tercera esposa Kris Jenner las jóvenes Kendall y Kylie o los hijastros que ganó a raíz de esa unión, Khloé, Kim, Kourtney y Rob Kardashian.

Sin embargo, este martes gran parte de ellos se han dado cita en el popular restaurante Nobu de Malibú con motivo del 70 cumpleaños de la medallista olímpica.

El hecho de que eligieran un local que está muy presente en el radar de los paparazzi, sumado al detalle de que los invitados no pararon de publicar fotos juntos en sus redes sociales a lo largo de la cena, viene a confirmar que querían enviar un mensaje muy claro: que cualquier rencilla pasada ha quedado, sino olvidada, sí superada y por fin vuelven a ser una familia.

Por otra parte, parece que no todos los retoños de Caitlyn comparten esa postura si se tienen en cuenta las ausencias muy evidentes durante la velada: Burt, Cassey y Brody no hicieron acto de presencia en la fiesta, donde tampoco se dejaron ver Rob y Khloé Kardashian.

De todos sus hermanos, Khloé sería quien menos dispuesta está a perdonar a su antiguo padrastro por desvelar ciertas intimidades en su libro de memorias "Secrets of My Life" que no dejaban precisamente en buen lugar a su madre Kris Jenner al insinuar por ejemplo que, en contra de lo que esta última ha afirmado siempre, ella estaba al corriente de la verdadera identidad de Caitlyn desde mucho antes de que iniciara su transición.

De hecho, el portal Us Weekly asegura que Caitlyn canceló esta semana su aparición en un evento en Florida tras enterarse de que Khloé también asistiría para evitar un encuentro que sin duda habría resultado muy incómodo en vista de que no han vuelto a hablar en persona desde 2015.