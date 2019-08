Cameron Diaz se deshace en elogios hacia su marido Benji Madden

Desde que contrajera matrimonio en una íntima ceremonia celebrada en el año 2015, escasas han sido las ocasiones en que Cameron Diaz (46) se ha pronunciado de una forma tan transparente sobre su matrimonio con el cantante Benji Madden como en la extensa entrevista que ha ofrecido ahora a la revista InStyle para conmemorar el 25 aniversario del nacimiento de la publicación.

En este sentido, la intérprete estadounidense, quien prácticamente se ha retirado del mundo de la interpretación y casi de la vida pública, no ha dudado en proclamar a los cuatro vientos que casarse es "lo mejor" que le ha pasado en la vida, aunque tampoco ha querido ocultar que su vida en común con el líder de la banda Good Charlotte, como le ocurre a tantas parejas, no está precisamente exenta de dificultades.

"Simplemente quiero construir relaciones más fuertes y satisfactorias con la gente de mi alrededor. Eso incluye a mi marido, por supuesto. Casarme con él ha sido lo mejor que me ha pasado en la vida, sin duda. Mi marido es el mejor ser humano que he conocido nunca y un gran compañero de vida. El matrimonio es duro, desde luego, requiere trabajo y compromiso porque no puede ser desequilibrado. Las dos partes han de implicarse en la misma medida, todo el tiempo", ha aseverado.

La que fuera una de las reinas de la comedia a finales de los años noventa, y hasta bien entrada la década de los 2000, ha justificado además el perfil tan discreto que ha venido desplegando en tiempos recientes con su necesidad de dedicar más tiempo y atención a su historia de amor con el músico de 40 años, quien le hace sentir "afortunada" todos los días debido a su carácter bondadoso y "especial".

"No sé si de verdad estaba preparada para casarme cuando lo hice, pero sí sabía que Benji era especial. Es un buen hombre, tan sencillo como eso. Con él no hay malentendidos ni dramas innecesarios, lo cual es muy gratificante. Me siento afortunada de tenerle a mi lado", ha asegurado en la misma conversación.