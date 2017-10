Camila Cabello ha aprendido a diferenciar entre verdaderos amigos y oportunistas

A pesa de su juventud y de la aparente ingenuidad que exhibía durante sus exitosos tiempos en Fifth Harmony, la banda que la dio a conocer cuando solo era una adolescente, la cantante Camila Cabello (20) está demostrando en su nueva etapa como solista que es una mujer más madura de lo que muchos podrían pensar y, sobre todo, que está aprovechando al máximo sus experiencias en la cima de la música pop para conocerse mejor a sí misma y a los que están a su alrededor.

De hecho, la intérprete ha querido reflexionar ahora sobre el valor primordial que le da a la verdadera amistad en el seno de una industria demasiado competitiva y superficial en ocasiones, en la cual se ha topado con numerosas personas que fingían preocuparse por ella cuando en realidad lo único que querían era explotarla para satisfacer sus intereses.

"Creo que lo único que te lleva a aprender es el paso del tiempo. Creo que hay momentos y circunstancias en tu vida que cambiarán irremediablemente. Quizá piensas que alguien es tu amigo, que se interesa por ti, y luego te das cuenta de que solo eres conveniente para esa persona, que solo se está aprovechando de ti", ha expresado la intérprete de origen cubano a la revista Elle.

"Un año más tarde, cuando de verdad necesitas su ayuda y quieres verte respaldado por ellos, es posible que ya no les resultes tan conveniente o que hayan dejado de beneficiarse de ti. Y es ahí cuando se revelan tal y como son", ha relatado en la misma entrevista.

Aunque en ningún momento ha querido asociar sus reflexiones a su precipitada salida, hace ya casi un año de la banda que la dio a conocer, un punto de inflexión en su carrera que dejó profundamente decepcionados a los seguidores del quinteto y que, en los meses siguientes, se vio marcada por el cruce de acusaciones entre la ahora solista y sus antiguas compañeras, es probable que esa vivencia acabara de apuntalar su idea de que determinadas amistades son puramente "circunstanciales".

"Ahora soy mucho más pragmática en ese sentido. Si algo de eso me ocurre me digo: 'Ok, esa amistad fue solo circunstancial'. Solo querías ser mi amigo cuando te resultara así de fácil. Me lo podrías haber dicho desde el principio'", ha concluido haciendo gala de su fortaleza y seguridad en sí misma.