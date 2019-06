Camila Cabello pide a sus fans que dejen tranquilo a su ex

A principios de esta semana comenzaron a circular una serie de rumores que apuntaban a que Camila Cabello había concluido su relación sentimental de más de un año con Matthew Hussey y, como suele suceder en estos casos, los fans de la cantante no tardaron en empezar a especular sobre los motivos que habrían precipitado el final de su historia de amor.C

ierta parte de sus seguidores llegó rápidamente a la conclusión, a pesar de que la ruptura como tal ni siquiera había sido confirmada por los implicados, de que la estrecha amistad que ella mantiene con Shawn Mendes -con quien acaba de estrenar el sencillo 'Señorita- podría haber tenido algo que ver en todo el asunto.

En consecuencia, las redes sociales de Matthew han recibido en las últimas horas un sinfín de comentarios que, en algunos casos, se limitan a citar la letra de esa canción.

La situación ha llegado a tal extremo que la propia Camila ha intervenido a través de sus Stories para pedirle a todos esos fans que dejen de enviar "mensajes odiosos" a personas a las que ella siguen queriendo y por las que se preocupa enormemente, sin entrar a dar nombres ni dar más detalles de ninguna otra manera.

"Lo que estáis haciendo me causa mucho dolor, y es totalmente innecesario y dañino añadir más dolor al dolor", ha apuntado. "Detrás de esos tuits se encuentra una persona real. No hacéis más que extender el odio, diciendo cosas muy poco consideradas que no resultan divertidas y que solo hacen daños y no reflejan los valores que yo he tratado de representar".

La estrella se ha despedido animando a todos los que han leído su comunicado a que sean más amables y respetuosos, no sin antes pedirles un último favor: que eliminen los comentarios que han hecho llegar al que ya se considera su ex."Sé que me queréis, pero cualquiera que esté haciendo algo como esto no respeta lo más sagrado de mi vida, y la gente a la que quiero es una de ellas", ha concluido.