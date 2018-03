Camila Cabello ignora las redes sociales cuando está en casa

Como miembro de la generación Z -la posterior a los conocidos milenials- y artista de éxito internacional, la cantante Camila Cabello dedica buena parte de su tiempo cada día a sus diferentes plataformas en las redes sociales, tanto para mantenerse en contacto con sus fans como para promocionar sus proyectos musicales.Sin embargo, en ocasiones también se obligada a soltar su teléfono móvil y olvidarse de los 'likes' o los 'followers' para disfrutar en su lugar del momento junto a sus seres queridos.

"En la era de las redes sociales, puede acabar resultando un poco duro, porque tienes la sensación de que debes estar todo el tiempo 'conectada'. Y a veces lo único que quiero hacer es desconectar", explica la joven intérprete en una entrevista a la revista NME.

"Por ejemplo, si estoy con mi familia en nuestra casa de Miami no me gusta estar constantemente grabándolo todo para Snapchat. A veces me siento culpable porque tengo la sensación de que podría hacer mucho más, pero tampoco quiero estar constantemente pegada a mi teléfono, contando lo que estoy haciendo y con quien".

Por otra parte, y pese a que su dueña ya ha alcanzado una edad en la que a nadie debería sorprenderle que salga de fiesta o se comporte como una adulta, las redes sociales de Camila -al igual que sus canciones- siguen siendo aptas para todos los públicos, incluidos sus seguidores pre-adolescentes. Eso se debe en gran parte a que la artista es muy consciente de que hay muchas chicas jóvenes, como su hermana, que se fijan y tratan de imitar cada uno de sus movimientos."Creo que tiene mucho que ver con que yo misma tenga una hermana pequeña, de 10 años.

Aunque en la vida real sí utilice palabras malsonantes, no me gusta hacerlo en mis canciones porque ella las escucha junto a sus amigas y no quiero que por culpa de eso no puedan cantarlas. Desde luego, es algo que siempre tengo en mente. Cuando yo era pequeña, admiraba a todas las chicas Disney, como Selena Gomez, Demi Lovato, Miley Cyrus o Taylor Swift. Bueno, Taylor no pertenecía a Disney, pero ya sabes a lo que me refiero... Creo que la gente a la que admiras de pequeña ejerce cierta influencia sobre ti. Y yo quiero ser una buena influencia", se justifica.