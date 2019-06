Camila Cabello necesita "desconectar" de las redes sociales durante largas temporadas

Al igual que han venido haciendo otras estrellas del pop tras llegar a un punto de saturación mental o al verse demasiado afectadas por las críticas y burlas que les dedican los internautas más desalmados, la cantante Camila Cabello ha optado por alejarse de las redes sociales con cada vez más frecuencia -y durante largos períodos- para poder estar más presente en su día a día y ser capaz así de atender tanto sus propias necesidades como las de aquellos que están a su alrededor.

"Hay fases en mi vida... momentos en los que siento que tengo que protegerme, centrarme en mí misma y prestar más atención a todo lo que me rodea. Creo que en la vida hay momentos para compartir tu espacio y otros en los que has de comportarte como un cangrejo ermitaño", ha reflexionado la artista de 22 años en una nueva entrevista a The Hollywood Reporter.

Una de las tareas a las que dedica buena parte de su tiempo durante estas etapas de aislamiento, como ha revelado en la misma conversación, pasa por hacer un ejercicio de introspección que le ayude a recibir la inspiración necesaria de cara a la composición de sus nuevas canciones: una labor creativa a la que Camila otorga máxima relevancia a día de hoy.

"Para mí, el arte es sagrado y constituye una de las cosas más importantes de mi vida. Y si para poder cultivarlo tengo que tomarme un pequeño descanso y desconectar del mundo, o marcar un poco más las distancias, pues lo haré", ha añadido la que fuera integrante de la extinta banda Fifth Harmony, quien en estos momentos se encuentra inmersa en los preparativos del que será su segundo disco en solitario.