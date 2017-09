Camila Cabello accede a sacarse selfies con partidarios de Trump con una condición

A principios de esta semana, Camila Cabello se encontró con una de esas situaciones delicadas que pueden colocar a un artista en el centro de la polémica o demostrar que sabe desenvolverse como todo un profesional para escapar de cualquier atolladero.

A la salida de unos estudios de Nueva York, donde había acudido a grabar su participación en el late-night 'The Tonight Show with Jimmy Fallon', la cantante se encontró con la marabunta habitual de fans deseosos de conseguir un autógrafo o un selfie con ella, sin embargo, entre todos ellos destacaba un joven que lucía una gorra con el eslogan 'Make America Great Again' -en español 'Hagamos América Grande de Nuevo'- de los partidarios de Donald Trump.

Aquí cabe recordar que, a sus 20 años, la antigua componente de Fifth Harmony no tuvo ningún reparo en posicionarse políticamente en contra del actual presidente de los Estados Unidos durante la anterior campaña electoral, arremetiendo contra la retórica anti-inmigración del mandatorio como hija de padre mexicano y madre cubana nacida en Cuba y que emigró a su actual país de residencia con tan solo seis años.Con este historial personal, la reacción de la intérprete al leer el mensaje de la gorra del mencionado joven no fue ninguna sorpresa. Tal y como se puede ver en varios vídeos del momento que ya circulan por la esfera virtual, Camila torció visiblemente el gesto, un detalle que no pasó desapercibido para su fan, que esperaba móvil en mano para retratarse con ella.

Quizás en un intento por romper la tensión, él le preguntó en tono distendido: "¿Qué sucede? ¿No te gusta la gorra?", a lo que ella respondió en un tono calmado: "No, no me gusta".Antes de que las cosas se descontrolaran, el joven ofreció una solución: girarse la gorra para ocultar la frase de la discordia y sacarse entonces el selfie.

sta solución resultó aceptable para ella, que posó con gracias antes de despedirse de él y seguir atendiendo al resto de los presentes.Obviamente, muchos especularon con que en realidad no se trató de un encuentro fortuito, y de que ese 'supuesto' admirador trataba en realidad de poner en un aprieto a Camila y puede que incluso dar pie a una confrontación, pero lo importante es que la estrella supo mantener la compostura y salir airosa.