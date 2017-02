Camila Cabello quiere unos pechos más grandes por su 20 cumpleaños

La cantante Camila Cabello ha revolucionado a sus seguidores de las redes sociales confesando que de cara a su 20 cumpleaños, que celebrará este mismo viernes, querría aumentar un par de tallas el tamaño de sus pechos, aunque no ha especificado si se trata solo de un deseo o si planea tomar medidas para hacer dicho sueño realidad.

"Por mi 20 cumpleaños, lo único que quiero es que mis pechos sean un poco más grandes. Solo un poquito", aseguró la extrovertida artista en su tablón de Twitter. Lo cierto es que el tema de su talla de sujetador es uno recurrente en los perfiles virtuales de la intérprete, a la que salta a la vista que le gustaría tener una figura curvilínea. En más de una ocasión, ha bromeado haciendo gala de un sentido del humor muy ácido acerca de los sinsabores de no contar con un escote generoso.

"Las chicas con tet*as pequeñas conocen perfectamente la sensación de que las dependientas de Victoria's Secret se te acerquen para preguntarte si quieres que te tomen las medidas. No, gracias, de verdad, yo me encargo, puedo solita", bromeaba hace dos años la excomponente del grupo Fifth Harmony.

A pesar de la alarma que han generado las palabras de Camila, parece muy poco probable que la joven se anime a pasar por quirófano para realzar sus encantos naturales en vista de lo mucho que se ha esforzado en el último año para transmitir a sus fans el mensaje acerca de la importancia de aceptarse a uno mismo sin sucumbir a la presión de ofrecer una imagen demasiado sexualizada solo para ajustarse a los cánones de la industria de la música o la sociedad en general.

"Tienes que madurar hasta aceptarte. Creo que en mi caso ha sido más complicado por [las chicas y yo] hemos tenido que crecer frente a todo el mundo al mismo tiempo que cantábamos canciones con un fuerte mensaje sexual", confesaba la joven en una entrevista a Lenny Letter.