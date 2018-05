Cannes: la confirmación de la reconciliación de The Weeknd y Bella Hadid

Desde que desembarcaran en la ciudad francesa para acudir al Festival de Cine de Cannes hace una semana, la modelo Bella Hadid y el cantante The Weeknd no han hecho más que dar señales de que los rumores acerca de su reconciliación eran algo más que habladurías infundadas.

Puede que el pasado mes de abril la propia maniquí se encargara de desmentir esa posibilidad vía Twitter alegando que la joven morena con que se había visto en actitud muy cariñosa al artista canadiense en Coachella no era ella, pero el pasado sábados varios testigos presenciales aseguraron que la antigua pareja había coincidido en una de las muchas fiestas que se celebran estos días en Cannes y no habían parado de hablar y besarse en la sección VIP durante toda la noche.

Este domingo volvió a repetirse una escena similar en el Fashion for Relief Show en el que Bella desfiló junto a Naomi Campbell y Natalia Vodianova, mientras Abel Tesfaye -como se llama realmente el intérprete- aplaudía entre el público.Pese a que por el momento ninguno de los dos querría apresurarse en esta segunda parte de su historia de amor, lo cierto es que ella nunca ha ocultado el cariño que seguía sintiendo por quien fuera su primer novio formal incluso después de que él rehiciera su vida sentimental con Selena Gomez.

Eso colocó a todos los implicados en una situación incómoda, ya que la antigua estrella Disney había formado parte junto a Gigi Hadid -hermana de Bella- de la famosa 'squad' de Taylor Swift y del videoclip 'Bad Blood' y, en respuesta a esta 'traición', las modelos dejaron de seguir a la cantante en las redes sociales. Sin embargo, la relación de The Weeknd y Selena no duró demasiado y la guapa morena no tardó en pasar página con Justin Bieber, lo que habría supuesto la oportunidad perfecta para que Abel haga lo propio con Bella.