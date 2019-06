Cara Delevingne atribuye su actitud positiva a la meditación

Al igual que otros muchos personajes públicos que acaban sucumbiendo a la presión derivada de su fama, de la propia naturaleza de su profesión y del escrutinio constante al que les someten medios e internautas, la modelo y actriz Cara Delevingne ha atravesado duras etapas personales marcadas por la ansiedad, el estrés y la depresión, especialmente durante sus primeros años de trayectoria.

Sin embargo, en tiempos recientes la artista ha conseguido afianzar una actitud mucho más relajada y positiva ante la vida, una mentalidad que no ha dejado de poner de manifiesto en sus últimas apariciones públicas y que ahora ha querido atribuir, entre otras cosas, a sus sesiones diarias de meditación.

"Todos los días son literalmente diferentes, pero la única constante que tengo en mi vida es la meditación: me pongo a meditar tan pronto como me despierto.A día de hoy le otorgo una importancia capital a la salud mental y me apasiona la tarea de concienciar a la sociedad sobre la necesidad de proteger a los jóvenes en este aspecto. Tratar de cuidarse en esta época de la vida resulta crucial para el futuro, así que quiero implicarme más e invertir mi tiempo en esta labor", ha revelado la británica en conversación con la revista Prestige.

Otra de las técnicas a las que recurre con frecuencia para desconectar de sus muchas obligaciones y relativizar hasta cierto punto sus propios problemas consiste en dedicar algunos minutos de su día a ver vídeos divertidos en las redes sociales: "Me encantan los vídeos virales de Instagram, me hacen reír muchísimo y reírse sin duda contribuye a reforzar el optimismo", ha añadido la joven de 26 años en la misma entrevista.