Cara Delevingne tuvo que pedir a un fan que le comprara una botella de vino

Uno de los inconvenientes que se desprenden de tener un aspecto demasiado juvenil, como bien sabe la actriz y modelo Cara Delevingne, es que en ocasiones no le permite a uno adquirir alcohol en cualquier tipo de establecimiento si no lleva consigo la correspondiente identificación. De hecho, la propia artista británica ha reconocido que hace escasos días se vio envuelta en una situación de estas características, aunque por suerte para ella otro cliente no tardó en comprarle la botella de vino que el dependiente de la tienda se negó previamente a venderle, literalmente, porque parecía "una chica de 16 años".

"El otro día fui a una tienda para comprar una botella de vino, y me pidieron el carnet porque decían que tenía pinta de ser una chica de 16 años. En ese mismo momento, me vino un fan que quería sacarse una foto conmigo y me di cuenta de que estaba viviendo un momento muy embarazoso. Le tuve que pedir que, por favor, me pagara la botella. En realidad es una anécdota muy divertida", ha explicado Cara en el programa de televisión 'The Graham Norton Show'.

Gracias a estos gestos de generosidad que le dirigen perfectos desconocidos, la intérprete y antigua estrella de las pasarelas podrá seguir presumiendo durante años de la base de fans tan entregada que ha venido acompañándola a lo largo de toda su carrera, admiradores que ven en ella todo un modelo a seguir."Me siento bendecida por ser tan influyente entre las chicas jóvenes y los adolescentes.

Y la verdad es que mi objetivo siempre ha sido, desde que yo misma era adolescente, servir de ejemplo a las nuevas generaciones y que estas vean mi trayectoria como una meta, porque la verdad es que siempre he trabajado muy duro para perseguir mis sueños", reflexionaba durante la presentación de su película 'Valerian y la ciudad de los mil planetas'.