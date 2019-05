Cara Delevingne confirma su relación con Ashley Benson

Hasta ahora Cara Delevingne había evitado pronunciarse acerca del último romance que se le atribuye con la actriz Ashley Benson, a quien conoció el pasado verano mientras rodaban la película 'Her Smell', a pesar de que nunca han tratado de ocultarse en público e incluso han asistido juntas a varios eventos como la cena organizada por la casa Chanel este lunes en el Festival de Cine de Tribeca.

Sin embargo, la modelo y actriz acaba de confirmar ahora indirectamente que su relación va muy en serio al mismo tiempo que ha arremetido contra unos troles de Instagram que se atrevieron a juzgar su historia de amor y a realizar varios comentarios homófobos en los que recomendaban a Ashley que abandonara a su chica y buscara "un buen hombre religioso" con quien renunciar a su homosexualidad.

Las dos jóvenes han respondido rápidamente a esos despreciables mensajes a través de sus respectivas cuentas de Instagram, pero sin duda Cara ha sido quien más vehementemente ha reaccionado a ese ataque al mismo tiempo que calificaba su vínculo con la guapa protagonista de 'Pequeñas mentirosas' de amor verdadero."Meteos en vuestros propios asuntos. Y dejad de inventaros cosas", ha contestado de forma más escueta Ashley.

"Me dais pu** asco. Si tenéis algún problema con el amor verdadero, entonces atreveos a decirme esa mi**da a la cara en lugar de proyectar vuestro patético odio en Instagram. Siento pena por todos vosotros, es evidente que no sois felices en vuestras vidas y que tenéis demasiado tiempo libre. Quizá deberíais buscaros una afición que no implique ser un homófobo y atacar a otros por ser felices", ha añadido Cara.