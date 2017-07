Cara Delevingne: "No podría haber sido actriz de no haber sido modelo antes"

La polifacética Cara Delevingne ha conseguido a sus 24 años labrarse una prometedora carrera en el cine después de haber triunfado en la moda además de coquetear con la música, aunque en ocasiones su diversa trayectoria le ha hecho perder credibilidad a ojos de los más puristas del séptimo arte.

Sin embargo, la británica no reniega en ningún momento de su pasado, especialmente del que tuvo lugar sobre las pasarelas al ser muy consciente de que sin la popularidad que le otorgó su trabajo como maniquí jamás se le habrían abierto otras puertas.

"Desde que era muy pequeña siempre quise ser actriz. También quería ser música. Pero iba al colegio con gente de muchísimo talento que me hacían pensar que no tendría ninguna oportunidad de lograrlo. Lo hice de todas formas, porque me encanta esto, pero nunca pensé que podría conseguirlo. Por eso me alegra tanto haber sido modelo. No podría haber conseguido una carrera en el mundo de la canción o de la música de no haber sido modelo antes", ha asegurado a la edición británica de GQ.

Curiosamente, la experiencia de Cara en una industria tan competitiva como la de la moda no le sirvió de preparación para desarrollar cierta inmunidad a las críticas o las opiniones de terceras personas antes de su desembarco en Hollywood.

"En el exterior, puedo parecer una persona muy liberada, pero hay veces en que no me siento así... Por dentro, estoy atemorizada. Trabajo en un mundo en el que importa lo que la gente piense de mí, y estoy nerviosa todo el tiempo. Si no admito que me está pasando algo, se me acaba notando. Puedes pretender que no pasa nada, pero saldrá a la luz tarde o temprano, ya sea la angustia que experimento o cualquier otro problema laboral", se ha sincerado en la entrevista.

La coraza que Cara se ha construido para disimular sus inseguridades ha resultado un tanto negativa para sus dotes como actriz, ya que en su último filme 'Valerian y la ciudad de los mil planetas' -su primer superproducción como protagonista- le costó más rodar la escena en que debía derramar lágrimas que cualquiera de las otras en que se jugaba su integridad física.

"Me cuesta mucho llorar, incluso delante de una sola persona. Si lloro, lo hago sola. Para mí, llorar significaba que en mi mente tenía que hacerme sentir como una mi****, pero lo que he aprendido es que hay que ser muy fuerte para ser capaz de mostrarse vulnerable", ha asegurado.