Cardi B y Nicki Minaj se enfrentan en la fiesta de Harper's Bazaar

Que la relación entre las raperas Nicki Minaj y Cardi B se ha caracterizado a lo largo de estos últimos años por la aparición de momentos puntuales de tensión y por algún que otro cruce de reproches entre ellas era algo comúnmente sabido a estas alturas, pero lo que ni sus más fieles seguidores podrían haberse imaginado es que, como ocurrió anoche en una fiesta organizada por la revista Harper's Bazaar en el marco de la Semana de la Moda de Nueva York, semejante rivalidad iba a terminar derivando en una auténtica batalla campal entre las intérpretes y sus respectivos séquitos.

Y es que, como ha dado a conocer el portal de noticias TMZ a través de varios vídeos que no dejan lugar a dudas sobre lo impactante del altercado, el equipo de seguridad del evento y los guardaespaldas de ambas artistas se las vieron y se las desearon para evitar que la neoyorquina le propinara varios golpes a su enemiga -con la que curiosamente parecía haber enterrado el hacha de guerra hace unos meses- en medio de un incidente que tuvo lugar en uno de los refinados pasillos del hotel Plaza.

Como se desprende de las citadas imágenes, es claramente Cardi la que va buscando pelea y así se lo hace saber a Nicki al gritarle en repetidas ocasiones lindezas tales como "Zor**, ven aquí" antes de atreverse incluso a lanzarle uno de sus zapatos, el cual no llegó a impactar en la de Trinidad y Tobago pero sin duda contribuyó a intensificar el nerviosismo entre la multitud que las mantenía separadas.

Sin embargo, aunque parece que Nicki Minaj no intervino directamente en la refriega y, de hecho, en los vídeos que han trascendido del incidente se la puede ver aguantando estoica mientras sus guardaespaldas bloquean las embestidas de su rival, lo cierto es que Cardi salió de la fiesta con un prominente bulto en su frente que, según varios testigos presenciales, sería el resultado de un codazo propinado intencionadamente por uno de los trajeados caballeros que protegían a su archienemiga.

Fuentes del entorno de Cardi B aseguran, por otro lado, que la rapera no tenía "intención alguna de agredirla" cuando, en un primer momento, se acercó a su mesa para "abordar" las supuestas "mentiras que Nicki había estado propagando sobre ella".

Tan pronto como uno de estos guardaespaldas vio a Cardi aproximarse a Nicki, siempre de acuerdo con el testimonio de estos informantes, este le golpeó en la frente y, de paso, desató la furia de la rapera y todo lo que aconteció después.

En lugar de dar carpetazo al asunto tras abandonar el hotel y regresar a casa, Cardi B no tardó en lanzar un nuevo ataque a Nicki Minaj para terminar de desahogarse sobre todo el rencor que acumula contra ella, pero en esta ocasión echando únicamente mano de la afilada verborrea que suele emplear en sus redes sociales.

"He dejado pasar demasiada mier**. Te he dejado insultarme a mis espaldas, mentir sobre mí... Pero en cuanto mencionas a mi hija, das tu aprobación a ciertos comentarios sobre mi faceta de madre o haces tus propios comentarios sobre mi capacidad para cuidar de mi hija, entonces se me acaba la paciencia", reza un extracto de la extensa carta que le ha dirigido a través de su Instagram.

"He trabajado demasiado y muy duro como para dejar que alguien trate de empañar mi éxito. ¡¡Estas zorr** dicen un montón de mierd** en su rap pero luego son unas cobardes en la vida real", ha sentenciado en su publicación.