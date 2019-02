Cardi B y Offset se toman su reconciliación "con calma"

La pareja formada por Cardi B y Offset escenificó oficialmente su reconciliación y, por tanto, la segunda oportunidad que le ha dado a su matrimonio tras una breve separación de dos meses -motivada por un supuesto intento de infidelidad del rapero con otras dos mujeres- con su aparición conjunta en el escenario de la pasada ceremonia de entrega de los Grammy, donde la artista se hizo con el galardón al mejor álbum de rap del año.

Sin embargo, como se desprende de las breves declaraciones que ha realizado el intérprete sobre esta segunda etapa de su vida en común, parece que ambos se encuentran ahora mismo en un período de transición: marcado este por la flexibilidad en su trato diario, el respeto mutuo al espacio personal de cada uno y, sobre todo, la franqueza con la que los dos se expresan sobre sus sentimientos.

"Las cosas van bien, despacio y sin agobios. Somos más honestos el uno con el otro, estamos centrados en cuidar de nuestro bebé y nos estamos tomando la situación con calma", ha asegurado el integrante del trío Migos en conversación con la revista Esquire.

Aunque las aguas todavía no han vuelto del todo a su cauce y la pareja sigue "trabajando muy duro" para restablecer por completo esa confianza que quedó dañada en las semanas previas a la ruptura, como aseguraban recientemente fuentes de su entorno, Offset afirma encontrarse ahora en un momento de relativa estabilidad que, entre otras cosas, le ha ayudado a reflexionar largo y tendido sobre los entresijos de su mundo interior.

"Soy una persona muy vulnerable emocionalmente, claro que sí, no soy tan duro como me pintan. Y con este disco he logrado conocerme mucho mejor a mí mismo, me he dado cuenta de que lo que de verdad me llena es poner mi creatividad al servicio de la gente. No hago música por el dinero, mis canciones vienen del corazón y del amor que siento por mis hijos: ese es mi objetivo", se ha sincerado en la misma entrevista.