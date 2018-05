Cardi B se siente agradecida por la recuperación de Offset tras su accidente

Este miércoles el rapero Offset se vio envuelto en un accidente de coche en Atlanta que acabó con su coche -un Dodge Challenger de color verde- completamente destrozado y con el intérprete camino del hospital para ser atendido de una serie de lesiones que, por suerte, no suponían un peligro para su salud.

El componente del trío Migos ya ha recibido el alta y se espera que su recuperación no deje secuela alguna, gracias entre otras cosas al apoyo de su prometida Cardi B, quien nada más enterarse de lo ocurrido se desplazó hasta el centro médico para estar a su lado.

La celebridad ha echado mano de su cuenta de Twitter, una de las pocas redes sociales que mantiene activa tras eliminar su Instagram, para mostrar su gratitud con el poder superior que estuviera velando en ese momento por su chico y que se aseguró de que saliera ileso de la colisión, en especial ahora que quedan apenas unas semanas para que ambos den la bienvenida a su primer retoño.

"Me siento muy agradecida y feliz hoy. Dios nos manda mensajes de las maneras más extrañas posible. Te quiero, Offset", escribió Cardi.Desde luego Offset no está atravesando una buena temporada. Hace apenas una semana fue víctima de un robo de un valioso collar en su habitación del hotel después de la gala de Met. Aunque no hubo ningún tipo de violencia, debido a que sencillamente se había olvidado la joya sobre la mesita de noche al dejar el establecimiento y cuando trató de recuperarla había desaparecido como por arte de magia, sin duda no le haría ninguna gracia perder los 150.000 dólares en que estaba valorada.