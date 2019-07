Cardi B recibe la bendición estilística de Anna Wintour

Teniendo en cuenta que es una de las figuras más poderosas y, por tanto, temidas de la industria de la moda por su condición de editora jefa de la publicación más influyente del sector, la edición estadounidense de la revista Vogue, resulta perfectamente comprensible que Anna Wintour nunca haya tenido necesidad alguna de contentar a nadie con inmerecidos elogios ligados a su vestimenta, sino más bien todo lo contrario.

Eso explica, por otro lado, que las halagadoras y conociéndola, a buen seguro sinceras palabras que la periodista le acaba de dedicar a la cantante Cardi B tengan un valor especial y puedan interpretarse como una especie de consagración de la rapera como nuevo icono de la moda contemporánea: siempre que la intérprete, eso sí, sea capaz de mantenerse a la altura de las expectativas.

Y es que, a través del último vídeo que ha publicado en su canal de YouTube "Go Ask Anna", la implacable experta ha calificado de "impresionante" el vestido que la estrella de la música lució en la pasada edición de la gala de la moda del Museo Metropolitano: un recargado diseño de Thom Browne compuesto, entre otras muchas piezas, por 30.000 plumas rojas y una abultada y extensa cola que le impidió subir con naturalidad la escalinata del icónico edificio.

"No pude hacer otra cosa que admirar con adoración ese impresionante vestido que Cardi B llevó en la gala de este año. De verdad que estaba increíble. Era un diseño de Thom Browne y, aunque prácticamente no se podía mover, daba exactamente igual porque lo lució con gracia y sofisticación. La gente se apartaba como si estuviera en presencia de la reina, era fantástico", ha asegurado Anna Wintour ante una de las preguntas lanzadas por sus seguidores, justo antes de dar oficialmente su bendición al particular estilo de la deslenguada rapera.

"Creo que nunca antes la había visto lucir algo tan chic y original, así que ahora puedo decir que he cambiado completamente de opinión sobre el estilo de Cardi B. ¡Es genial!", ha sentenciado en su encuentro con los internautas.