Cardi B defiende su derecho a hacer lo que quiera con su cuerpo

La rapera Cardi B se ha visto obligada a cancelar la mayor parte de sus apariciones públicas, incluidos sus espectáculos musicales, de cara al mes de mayo para cumplir con el período de reposo necesario tras pasar por quirófano para someterse a una liposucción y reparar los 'estragos' que había causado el nacimiento de su primera hija a su voluptuoso escote.

Esa noticia no le ha hecho ninguna gracia a una parte de su base de fans, que la acusan de no tomarse en serio su responsabilidad para con ellos, y así se lo han hecho saber a través de las redes sociales, donde por supuesto ella no ha tardado en responderles.

"Yo hago lo que me da la maldita gana con mi cuerpo. No dispongo de todo el día libre como muchos de vosotros. Mi trabajo como artista es de 24 horas, así que no, no tengo tiempo para hacer ejercicio. Y además, quería hacerme unas cosas muy específicas que sabía que no conseguiría arreglar por mucho que entrenara", ha aclarado a través de un vídeo compartido en sus redes sociales.

Por otra parte, Cardi ha recordado que ella es la primera interesada en mantener su agenda por motivos puramente económicos, ya que en estos últimos días ha perdido (según sus cálculos) millones de dólares: "Pero la salud es lo primero y por eso hago lo que debo hacer por mi bien", ha concluido.

Para ser justos, cabe destacar que en un principio la artista trató de seguir adelante con los compromisos que ya tenía fijados y a principios de mes se subió al escenario del Festival de Música Beale Street en Memphis, Tennessee, aunque ya en medio del concierto se hizo evidente que no se encontraba en plena forma.

"Ni siquiera debería estar actuando, tendría que haber cancelado lo de esta noche porque moverme demasiado va a jo**r los resultados de mi lipo. Pero no iba a perder este p**o dinero, así que vamos a ello", confesó en aquel momento.