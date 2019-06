Cardi B desembolsa 400.000 dólares en la fiesta de cumpleaños de su hija

Muchos padres consideran que no merece la pena organizar un gran revuelo en torno a los primeros cumpleaños de sus retoños en vista de que en un futuro no recordarán ningún detalle de esas fiestas, pero Cardi B no comparte esa opinión.

La rapera y su marido Offset, componente del trío Migos, han desembolsado cien mil dólares en un regalo para celebrar por adelantado el primer año de vida de su pequeña, que llegó al mundo el pasado 10 de julio, con un collar de diamantes y oro blanco adornado con sus personajes animados favoritos de la serie "Word Party".

También está previsto que el matrimonio organice un evento por todo lo alto en un par de semanas para el que aparentemente tampoco repararán en gastos.

"No estoy exagerando, la fiesta de cumpleaños de Kulture me va a costar 400.000 dólares.A ver, es una locura. ¿400 de los grandes por una fiesta para niños? Pero bueno, es su primer cumpleaños y la verdad es que las cosas buenas salen caras", ha confesado Cardi en un directo de Instagram para justificar ese despliegue de medios.

Esta no ha sido ni de lejos la primera vez que la artista presume abiertamente de su lujoso estilo de vida y de los obsequios millonarios que puede permitirse hacerle a su niña, como por ejemplo el par de pendientes de diamantes con brazaletes a juego por el que pagó 80.000 dólares en mayo.

Ella siempre ha sostenido que no está malcriándola, ya que Kulture crecerá sabiendo lo duro que ha tenido que trabajar su famosa madre para poder permitirse todos esos lujos.