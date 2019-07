Cardi B hace un llamamiento para recuperar una de sus pelucas

Al igual que muchas otras celebridades de su generación, Cardi B es una fan incondicional de los postizos capilares y las extensiones, que le permiten cambiar de look de un día para otro sin alterar ni dañar su cabello real.

Por supuesto, esos accesorios no son precisamente baratos, en especial si están confeccionados con pelo natural y no con materiales sintéticos, pero la rapera no se paró a sopesar ese detalle cuando este fin de semana, en medio de un arrebato de pasión durante su actuación en el Festival Wireless de Londres, se arrancó literalmente la peluca y se la lanzó a la multitud.

Ese momento quedó inmortalizado en vídeo y muchos ya lo consideran un hito histórico en la historia del hip-hop. Desgraciadamente, la intérprete se arrepiente enormemente de ese pequeño lapso de juicio y ahora ha recurrido a sus redes sociales para pedirle que se la devuelvan.

"Me dejé llevar... quiero recuperar mi peluca. Mándame un mensaje privado", ha escrito en su perfil de Twitter con la esperanza de que la persona que consiguiera hacerse con la melena artificial multicolor lo lea y decida entregársela a su legítima dueña.

Probablemente a cambio de una generosa recompensa.Como se han apresurado a apuntar varios de sus seguidores, lo más probable es que el artículo en cuestión ya esté siendo subastado a través de la plataforma de compra-venta eBay y que a Cardi le toque pujar como a cualquier otro interesado para hacerse con él.