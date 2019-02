Cardi B se pone nostálgica al recordar sus primeras vacaciones familiares

635x357 Cardi B, Offset y Kulture durante sus pasadas vacaciones en Punta Cana (c) Instagram. EFE

Puede que la cantante Cardi B asegurara tiempo atrás que no tenía intención de compartir públicamente ninguna instantánea que revelara por completo el rostro de su adorada Kulture, fruto de su matrimonio con el también rapero Offset, a fin de proteger su derecho a la intimidad y, sobre todo, para aislarla de toda esa "gente malvada" que parece estar al acecho en las redes sociales.

Sin embargo, la intérprete ha acabado rompiendo su promesa -aunque podría argumentarse que no del todo- este fin de semana al echar la vista atrás hacia el primer trimestre de vida de la pequeña, el cual coincidió con unas vacaciones a Punta Cana (República Dominicana) que supusieron, asimismo, las primeras en las que se embarcaba la familia al completo.

En la fotografía que ha publicado la estrella del hip hop en su cuenta de Instagram -una muy entrañable, hay que decir-, la niña aparece sentada en el regazo de su padre y mirando con cierta adoración a su afamada progenitora, una escena que ha sacado a relucir el lado más nostálgico de la rapera a pesar de que solo han pasado tres meses escasos desde que tuvo lugar: "Punta Cana con Offset. KK solo tenía tres meses", reza la descripción de la imagen, en la que no hay filtro ni pixelado alguno que oculte la cara del bebé.

Cierto es que Kulture habrá cambiado mucho en los últimos tiempos y, de algún modo, su privacidad no tiene por qué haberse visto demasiado afectada por la publicación de una foto del pasado. Sin embargo, hace solo unos días Offset estrenaba por todo lo alto su nuevo trabajo discográfico y, probablemente tras haberlo consultado con Cardi, no dudó en ilustrar la portada con una foto relativamente reciente en la que aparece posando con sus cuatro hijos: Jordan, Kody, Kalea y, por supuesto, Kulture.

"La verdad es que me da miedo enseñarla al mundo, hay mucha gente malvada por ahí que solo quiere herir los sentimientos de los demás. A veces me entran ganas de mostrar a la gente lo hermosa y adorable que es mi niña... No sé, algún día lo haré y espero que pueda ser pronto", aseguraba la rapera poco después de la llegada al mundo del bebé.