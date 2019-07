Cardi B se ha perdido los primeros pasos de su pequeña Kulture

Aunque los raperos Cardi B y Offset organizaron recientemente una fiesta de grandes proporciones para celebrar por todo lo alto el primer cumpleaños de su pequeña Kulture, a la que agasajaron con un ostentoso evento que les llevó a desembolsar nada menos que 400.000 dólares, lo cierto es que la felicidad le ha durado poco a la siempre lenguaraz intérprete de 'I Like It'.

De hecho, ayer domingo la estrella del hip hop se puso en contacto con sus seguidores de Instagram para desahogarse sobre la tristeza y la rabia que le invadían tras haberse perdido uno de los momentos claves en el proceso de crecimiento de su hija: nada menos que sus primeros pasos completamente erguida.

Semejante acontecimiento pilló a la neoyorquina en medio de un encuentro con sus seguidores que se celebró al término de uno de sus conciertos, por lo que los únicos que pudieron admirar con sus propios ojos los progresos realizados por la niña fueron su hermana Hennessy Carolina y el padre de la criatura.

"Voy a saludar a los fans y a firmar autógrafos... Y de repente me llama Hennessy con Kulture. Les digo: 'Os llamo en un momento, que estoy ocupada'... El caso es que él [en referencia a Offset] siempre está presente en los grandes momentos. Mi bebé empieza a andar y yo me lo he perdido. No puedo soportarlo, ¡no puedo soportarlo!", ha explicado la intérprete visiblemente molesta y disgustada en una serie de vídeos.

Esta no es ni mucho menos la primera vez que Cardi B se sincera sobre los sinsabores que se desprenden de ser madre y, además, estrella de la música contemporánea. Y es que, hace solo unos meses, la extrovertida artista reflexionaba sobre el "sentimiento de culpa maternal" al que se veía sometida cuando no tenía más remedio que llevarse a Kulture a alguna de las paradas de sus interminables giras musicales.

"Claro que vivo ese sentimiento de culpa maternal, ¿sabes? Aunque esté conmigo, me parece triste que tenga que viajar tanto como yo. Sé que sus horarios de sueño se han visto un poco alterados y no siempre lo pasa bien en el avión. Siempre se pone a llorar cuando aterrizamos, y la entiendo perfectamente, porque conozco el dolor de que se te cierren los oídos", aseguraba en una entrevista reciente.